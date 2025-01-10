　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

行銷潛能驚豔校方！世新大學公廣系特殊選才　施季妘實力亮眼

圖一：明道中學施季妘以特殊選才升學管道錄取世新大學公廣系。（圖／世新大學提供）

▲ 明道中學施季妘以特殊選才升學管道錄取世新大學公廣系。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

如何在競爭激烈的升學環境中找到最適合自己的舞台？明道中學技術高中部商經科的施季妘，憑藉對行銷的熱愛與專業能力，成功錄取世新大學公共關係暨廣告學系，成為114學年度特殊選才的亮眼代表。

圖二：施季妘融合自身喜愛元素親手打造代購品牌形象設計。（圖／世新大學提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 施季妘融合自身喜愛元素親手打造代購品牌形象設計。

「日本代購平台月營收突破20萬，僅用一年經營社群吸引超過4000名粉絲，這位高中生究竟是誰？」世新大學校長陳清河也為其在行銷與傳播領域的潛力留下深刻印象，並指出施季妘的錄取展現了特殊選才制度的價值，也反映出技高學生多元發展的可能性。他強調，世新大學公共關係暨廣告學系以完整且多元的課程設計結合理論與實務，涵蓋廣告企劃、公關活動、品牌形象建構及數位行銷等領域，並根據市場需求不斷創新課程內容，致力於培養具備跨領域整合能力與市場洞察力的行銷人才。

施季妘的行銷之路始於對日本文化與商品的熱愛。她在家人的支持下，創立的日本代購品牌，吸引了超過4000名粉絲加入其LINE社群，月營業額突破20萬元。除此之外，她在社群平台Threads上的個人帳號表現也十分亮眼，30天內總瀏覽次數曾高達33萬，互動次數達1.4萬，多篇串文突破6萬次瀏覽，展現了她對數位行銷的敏銳度與實踐能力。此外，她也善用社群平台進行推廣，成功將粉絲導流至LINE社群，建立穩固的會員基礎。

圖三：施季妘的代購品項與營收成果，發揮其行銷、語言等潛能。（圖／世新大學提供）

▲ 施季妘的代購品項與營收成果，發揮其行銷、語言等潛能。

「我喜歡日本三麗鷗的商品，也特別偏愛粉紅色和熊熊、天使等可愛的設計元素，這些都反映在我的品牌風格中。」她透露，品牌的成功不僅來自於對市場的敏銳觀察，也得益於設計與行銷能力。例如，她融合自身喜愛元素、親手打造的代購品牌形象，透過親切的稱呼，拉近品牌與消費者之間的距離，並以其日文基礎，透過品牌官網下單，確保商品的品質與來源正宗。她的代購平台不僅提供如CANMAKE等日本人氣彩妝品牌，還涵蓋三麗鷗與麻糬熊貓聯名商品等熱門周邊，深受顧客喜愛。

施季妘的行銷實力不僅來自於電商經營等，也得益於她在高中階段的專業學習與社團參與。她選修網路行銷相關課程，學習文案撰寫、數據分析及溝通技巧，並積極參與班聯會與學生議會，提升活動企劃與人際互動能力。此外，她還與明道中學商管群學生會的夥伴們，協辦僑光科技大學的行銷農業競賽，進一步累積了實務經驗。

圖四：施季妘（左）與明道中學商管群學生會協辦行銷農業競賽，累積許多實務經驗。（圖／世新大學提供）

▲ 施季妘（左）與明道中學商管群學生會協辦行銷農業競賽，累積許多實務經驗。

對於錄取世新大學公廣系，施季妘表示充滿期待。她認為，世新大學在公關與行銷領域的專業度，以及課程對行銷科技與AI應用的重視，將幫助她提升技能與表達能力。她坦言，自己性格內向，但透過經營電商逐漸學會與消費者溝通，也更有信心面對未來的人際互動。她計畫在滿18歲後創立公司，再尋找網頁設計師打造更專業的品牌網站。

世新大學公共關係暨廣告學系主任徐暄淯指出，該系課程設計強調實務能力，學生透過廣告製作、品牌傳播企劃及產業實習，能在學期間累積豐富經驗。這樣的教學模式吸引了眾多懷抱行銷夢想的學生，也讓公廣系成為升學選擇中的熱門系所。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「1婦科癌症」80%確診就三期！　醫嘆：都以為是腸胃問題
才宣布當阿嬤...56歲玉女歌手不藏了！　人魚線辣腰全都露
轟柯建銘自嗨搞大罷免　國民黨：全民將失血6.15億
快訊／造謠「北榮麻疹大流行」　科技男10萬交保
男1240萬買到海砂屋！怒告前屋主、房仲求償　法官判免賠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

謝金河點名台灣機場落後印度、三航廈進度緩慢　桃園機場回應了

行銷潛能驚豔校方！世新大學公廣系特殊選才　施季妘實力亮眼

一票台人聊天「超愛講1個字」　假裝沒聽懂！全場吵翻：變口頭禪了

不只鳳梨酥！日女YTR公布最愛「台灣土產」　白花油、當歸都上榜

百貨福袋大戰開打！店王台中新光抽52萬鑽戒　廣三推按摩椅

饗饗食物中毒「先給800元慰問金」　訂位受影響者加倍還定金

狂擦體香劑蓋味！保守人妻身體發臭夫不知　乳房罹癌潰爛慘切除

強烈冷氣團「第二波降溫凍到剩6度」　今晚明晨可望追雪

骨釘、鋼板留體內10年「痛到無法走路」　移除後40歲男能跑會跳

老公堅持不換休旅車！她抱怨轎車「塞4人很擠」　網嘆：虛榮心作祟

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

謝金河點名台灣機場落後印度、三航廈進度緩慢　桃園機場回應了

行銷潛能驚豔校方！世新大學公廣系特殊選才　施季妘實力亮眼

一票台人聊天「超愛講1個字」　假裝沒聽懂！全場吵翻：變口頭禪了

不只鳳梨酥！日女YTR公布最愛「台灣土產」　白花油、當歸都上榜

百貨福袋大戰開打！店王台中新光抽52萬鑽戒　廣三推按摩椅

饗饗食物中毒「先給800元慰問金」　訂位受影響者加倍還定金

狂擦體香劑蓋味！保守人妻身體發臭夫不知　乳房罹癌潰爛慘切除

強烈冷氣團「第二波降溫凍到剩6度」　今晚明晨可望追雪

骨釘、鋼板留體內10年「痛到無法走路」　移除後40歲男能跑會跳

老公堅持不換休旅車！她抱怨轎車「塞4人很擠」　網嘆：虛榮心作祟

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　從街頭流浪到校園生命教育大使

把紅包、福字串在手鍊上　Pandora蛇年首飾好運成串

台灣水價31年未漲！經長郭智輝拋「分級制」：用水大戶調漲較多

直擊／才宣布當阿嬤...56歲玉女歌手不藏了！　人魚線辣腰全都露

寒流來襲！基隆消防局籲注意保暖　宣導防範一氧化碳中毒

蔣市府今年歲出2021億　首次碰上預算政黨協商後表決

科技男PO文散布「北榮麻疹大流行」假訊息　士檢複訊10萬交保

謝金河點名台灣機場落後印度、三航廈進度緩慢　桃園機場回應了

香港情歌王子爆演唱會「票打4折還滯銷」！　曾公開自嘲：過氣了

「1婦科癌症」80%一確診就三期！　醫嘆：都以為是腸胃問題

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

麻疹再爆3例！護理師、陪病者中招　醫院群聚累積19例

人妻發現「老公私房錢200萬」：錢都我在管　網揭恐怖真相

淡定租屋哥全家花323元　爽中千萬好宅

快訊／8縣市非常寒冷！低溫特報擴大

發熱衣有使用年限：1招確認年限

買刮刮樂「先問ChatGPT」　大票實測驚：超扯

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

快訊／鬼鬼突當媽　鬆口親揭婚姻狀況

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

鬼鬼「術後虛弱畫面」曝光！

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

台中少女被逼吃屎4個月　大便抹身自拍SM

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面