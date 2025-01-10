行銷潛能驚豔校方！世新大學公廣系特殊選才　施季妘實力亮眼

▲ 明道中學施季妘以特殊選才升學管道錄取世新大學公廣系。（圖／世新大學提供，下同）

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如何在競爭激烈的升學環境中找到最適合自己的舞台？明道中學技術高中部商經科的施季妘，憑藉對行銷的熱愛與專業能力，成功錄取世新大學公共關係暨廣告學系，成為114學年度特殊選才的亮眼代表。

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▲ 施季妘融合自身喜愛元素親手打造代購品牌形象設計。

「日本代購平台月營收突破20萬，僅用一年經營社群吸引超過4000名粉絲，這位高中生究竟是誰？」世新大學校長陳清河也為其在行銷與傳播領域的潛力留下深刻印象，並指出施季妘的錄取展現了特殊選才制度的價值，也反映出技高學生多元發展的可能性。他強調，世新大學公共關係暨廣告學系以完整且多元的課程設計結合理論與實務，涵蓋廣告企劃、公關活動、品牌形象建構及數位行銷等領域，並根據市場需求不斷創新課程內容，致力於培養具備跨領域整合能力與市場洞察力的行銷人才。

施季妘的行銷之路始於對日本文化與商品的熱愛。她在家人的支持下，創立的日本代購品牌，吸引了超過4000名粉絲加入其LINE社群，月營業額突破20萬元。除此之外，她在社群平台Threads上的個人帳號表現也十分亮眼，30天內總瀏覽次數曾高達33萬，互動次數達1.4萬，多篇串文突破6萬次瀏覽，展現了她對數位行銷的敏銳度與實踐能力。此外，她也善用社群平台進行推廣，成功將粉絲導流至LINE社群，建立穩固的會員基礎。

▲ 施季妘的代購品項與營收成果，發揮其行銷、語言等潛能。

「我喜歡日本三麗鷗的商品，也特別偏愛粉紅色和熊熊、天使等可愛的設計元素，這些都反映在我的品牌風格中。」她透露，品牌的成功不僅來自於對市場的敏銳觀察，也得益於設計與行銷能力。例如，她融合自身喜愛元素、親手打造的代購品牌形象，透過親切的稱呼，拉近品牌與消費者之間的距離，並以其日文基礎，透過品牌官網下單，確保商品的品質與來源正宗。她的代購平台不僅提供如CANMAKE等日本人氣彩妝品牌，還涵蓋三麗鷗與麻糬熊貓聯名商品等熱門周邊，深受顧客喜愛。

施季妘的行銷實力不僅來自於電商經營等，也得益於她在高中階段的專業學習與社團參與。她選修網路行銷相關課程，學習文案撰寫、數據分析及溝通技巧，並積極參與班聯會與學生議會，提升活動企劃與人際互動能力。此外，她還與明道中學商管群學生會的夥伴們，協辦僑光科技大學的行銷農業競賽，進一步累積了實務經驗。

▲ 施季妘（左）與明道中學商管群學生會協辦行銷農業競賽，累積許多實務經驗。

對於錄取世新大學公廣系，施季妘表示充滿期待。她認為，世新大學在公關與行銷領域的專業度，以及課程對行銷科技與AI應用的重視，將幫助她提升技能與表達能力。她坦言，自己性格內向，但透過經營電商逐漸學會與消費者溝通，也更有信心面對未來的人際互動。她計畫在滿18歲後創立公司，再尋找網頁設計師打造更專業的品牌網站。

世新大學公共關係暨廣告學系主任徐暄淯指出，該系課程設計強調實務能力，學生透過廣告製作、品牌傳播企劃及產業實習，能在學期間累積豐富經驗。這樣的教學模式吸引了眾多懷抱行銷夢想的學生，也讓公廣系成為升學選擇中的熱門系所。