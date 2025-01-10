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遭查！陸官方公布前大陸女排領隊李全強違法

▲▼ 國家體育總局排球運動管理中心原主任李全強涉嫌嚴重違紀違法， 。（圖／翻攝 百度）

▲中國大陸國家體育總局排球運動管理中心原主任李全強涉嫌嚴重違紀違法 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

中國大陸中央紀委國家監委網站今10日最新消息，國家體育總局排球運動管理中心原主任李全強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組紀律審查和江蘇省揚州市監委監察調查。

公開資料顯示，李全強1962年6月25日出生於遼寧省瀋陽市，大學學歷，中共黨員。他早年畢業於遼寧省體校，後進入瀋陽體育學院就讀，畢業後進入國家體委科教司文化教育處擔任主任科員、副處長等職務。

1997年底，李全強調入排球系統，開始擔任國家體委排球運動管理中心辦公室主任，後曾擔任中國國家男子、女子排球隊領隊。在擔任領隊期間和陳忠和合作，與中國女排攜手獲得2004年雅典奧運會冠軍。2006年，他開始擔任國家體育總局排球運動管理中心副主任（2007年6月25日起任中國排球協會副主席）。

苟仲文擔任國家體育總局局長之後，2017年2月，55歲的李全強被任命為國家體育總局排球運動管理中心主任、黨委副書記，直到2022年8月到齡退休。

《澎湃新聞》曾報導稱，李全強擔任領隊期間，身上最明顯的標籤是「拒絕娛樂化入侵女排」。2004年，曾有電視劇劇組邀請國手趙蕊蕊出演，此事遭到了李全強的反對。他曾說，「我個人不希望中國女排的任何隊員去拍什麼電視劇，一個運動隊是應以出成績為目的，任何會分散隊員精力的事，我都不希望她們去做。堅決反對運動員涉足娛樂圈。」

值得注意的是，李全強是國家體育總局排球運動管理中心第二個被查的主任。其前任潘志琛於2015年8月被查，2017年因犯受賄罪被判處有期徒刑四年，並處罰金人民幣30萬元。李全強被查也預示著中國體育系統掀起的反腐風暴並未停止。

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