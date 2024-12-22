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「6條通」男不想被關　開車衝撞臨檢2警被起訴

▲桃園檢方將開車衝撞員警的于姓男子依妨害公務罪起訴。（圖／資料照片）

▲桃園檢方將開車衝撞員警的于姓男子依妨害公務罪起訴。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

基隆市31歲于姓男子因案遭新北、台中、桃園地檢及基隆地院通緝中，自旅店走出時遇員警臨檢盤查，他不想入獄服刑，竟開著租賃自小客車想逃跑，面對警員的攔阻竟以車輛衝撞，導致陳、宋兩名員警受傷，宋員雖對該車輪胎開一槍試圖攔阻，但仍遭于男逃脫，經調閱監視器循線逮捕，桃園檢方依妨害公務提起公訴。

檢警調查，于姓男子在今年6月分遭新北檢方以洗錢詐欺、侵占、妨害自由及桃檢以贓物等罪發佈通緝，7月再遭基院洗錢案通緝及8月被中檢妨害公務案，身背6條通緝。

今年7月30日凌晨3時許，于男自桃園市中壢區一家旅店走出，因神情有異為中壢分局巡邏的員警攔檢盤查，但于男深恐通緝犯被發現，他又不想坐牢，於是跳上停放於該旅店前之租賃小客車後，開車竄逃拒絕盤查，同時不顧兩名站在前後方的員警，仍猛踩油門加速衝撞，導致陳、宋兩名員警手部受到擦挫傷，雖然宋員朝該車輛輪胎開一槍，但仍遭于男逃脫，後經調閱監視器循線逮捕于男。

于男在警詢及偵訊時對於開車衝撞員警之事實供承不諱，且在現場監視器及員警職務報告可證，桃園檢方對于男依以駕駛動力交通工妨害公務執行罪嫌提起公訴，另于男身背6條通緝也依法解送歸案。

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