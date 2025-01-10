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陸2024全年CPI僅0.2%　遠低於「3%左右」目標

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

▲中國大陸消費不振，經濟復甦面臨挑戰。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸9日公布2024年全年CPI（消費者物價指數）數據，較上年僅增加0.2%，遠低於政府在工作報告書中設定的「3%左右」目標；同時，反映上游價格的PPI（生產者物價指數）較上年下跌2.2%，為連兩年下跌，顯示仍未能擺脫通縮陰霾。

根據大陸統計局數據，2024年12月份CPI年增 0.1%；PPI年減2.3%，降幅較上月收窄。2024年全年，CPI年增0.2%，漲幅與2023年持平；PPI下跌2.2%，降幅比2023年收窄0.8個百分點。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

中國民生銀行首席經濟學家兼研究院院長溫彬接受《每日經濟新聞》採訪時表示，核心CPI環比上漲0.2%，強於近10年同期平均，同比上漲0.4%，呈現連續回升態勢，「這表明一攬子增量政策和存量政策對總需求有所提振，帶動核心CPI持續改善。」

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，2025年包括支持耐用消費品以舊換新等促消費政策還有較大加碼空間，但關鍵是要促進房地產市場止跌回穩，穩定居民消費信心。

啓錸研究院首席經濟學家潘向東則向《經濟觀察網》指出，2024年物價水平持續低迷，是國內經濟有效需求不足的體現，「要走出價格負增長區間，仍需政策加碼給力，盡快結束當前通膨水平的弱勢狀態。」

潘向東還說，物價有「合理回升」的清晰要求，則表明溫和的通膨水平既有助於緩解債務壓力，也有助於改善各部門收入水平，進而增加支出，提振有效需求。▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

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