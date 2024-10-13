　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸9月CPI年增0.4%　PPI年減2.8%

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

▲大陸9月PPI出現較明顯降幅，CPI變動則不大。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸13日公布9月消費者物價指數（CPI）年增0.4%，低於市場預期的0.6%，漲幅也較上月回落0.2個百分點；9月工業生產者出廠價格（PPI）年減2.8%，較上月下降0.6%。

大陸國家統計局首席統計師董莉娟解讀，從環比看，CPI持平，上月為上漲0.4%，其中，食品價格上漲0.8%，漲幅比上月回落2.6個百分點，影響CPI環比上漲約0.16個百分點。食品中，開學季疊加中秋節日因素等影響，鮮菜、雞蛋、鮮果和豬肉價格分別上漲4.3%、2.5%、2.1%和0.4%，合計影響CPI環比上漲約0.17個百分點。

董莉娟指出，從同比看，CPI上漲0.4%，漲幅比上月回落0.2個百分點，主要是受上年同期對比基數走高影響，其中，食品價格上漲3.3%，漲幅比上月擴大0.5個百分點，影響CPI同比上漲約0.61個百分點。食品中，鮮菜、豬肉和鮮果價格分別上漲22.9%、16.2%和6.7%，漲幅均有擴大；牛肉、羊肉、雞蛋、雞和奶類價格降幅在1.9%至13.1%之間，降幅略有擴大。

工業生產者出廠價格（PPI）部分，董莉娟提到，9月份，受國際大宗商品價格波動及國內市場有效需求不足等因素影響，PPI環比降幅收窄，同比降幅擴大。

董莉娟說，從環比看，PPI下降0.6%，降幅比上月收窄0.1個百分點，其中，生產資料價格下降0.8%，降幅比上月收窄0.2個百分點；生活資料價格由持平轉為下降0.1%。

董莉娟還說，從同比看，PPI下降2.8%，環比下降疊加上年同期對比基數走高，本月降幅比上月擴大1.0個百分點，其中，生產資料價格下降3.3%，降幅比上月擴大1.3個百分點；生活資料價格下降1.3%，降幅擴大0.2個百分點。

▲江蘇一間工廠正在生產5G光學元件。（圖／CFP）

ET快訊
快訊／「不同意票」率先破萬！
基隆首次罷免案開票！　最快晚間6點前結果出爐
快訊／大雷雨狂炸2縣市　最新警戒區曝
夫妻登山　她墜50m邊坡死亡
軍人大亂鬥「陸海空都有」！20歲海陸男胸腹中刀亡
快訊／午後雨彈來襲！5縣市大雨特報　雷雨轟2地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸9月CPI年增0.4%　PPI年減2.8%

陸女子花光積蓄！爆買直銷保健品　餵父親20包「當晚去世」

中共黨媒：賴清德演說「借殼」中華民國「上市」台獨

澳門特首選舉出爐！唯一候選人岑浩輝得票率98.5%

一家三口過馬路遭撞死　陸男「車上跟女友吵復合」飆130km洩憤

分析：中國財政部記者會沒驚喜　失望恐反映在市場上

車禍慘摔「鯊魚夾插進腦」！陸正妹重傷變植物人

陸客機場大喊「滾回中國」　同胞也看傻：狠起來連自己都罵？

北京助化解地方債　專家：促降風險專注公共服務

快訊／支持陸商務部對台進一步措施　國台辦曝原因：民進黨堅持台獨

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

Jessi目睹18歲男粉遭毆打　「趁亂走掉」澄清：不認識施暴者

屏東KTV鬥毆釀1死3傷　海陸中士遭陸軍士兵砍亡

素顏見男網友遭酸落差大　她詼諧拍片諷渣男

陸9月CPI年增0.4%　PPI年減2.8%

陸女子花光積蓄！爆買直銷保健品　餵父親20包「當晚去世」

中共黨媒：賴清德演說「借殼」中華民國「上市」台獨

澳門特首選舉出爐！唯一候選人岑浩輝得票率98.5%

一家三口過馬路遭撞死　陸男「車上跟女友吵復合」飆130km洩憤

分析：中國財政部記者會沒驚喜　失望恐反映在市場上

車禍慘摔「鯊魚夾插進腦」！陸正妹重傷變植物人

陸客機場大喊「滾回中國」　同胞也看傻：狠起來連自己都罵？

北京助化解地方債　專家：促降風險專注公共服務

快訊／支持陸商務部對台進一步措施　國台辦曝原因：民進黨堅持台獨

傳藍一周後將修《選罷法》　王鴻薇斥：目前總質詢無法處理法案

小哈利穿露肚裝被批「太大膽」　伊能靜拍片挺兒：沒看過是他的課題

林安可腳跟挫傷　餅總看樂天主場派魔神樂「合理」

不斷更新／謝國樑罷免案開票！「不同意票」破萬　差距逐漸拉大

急跌後會急彈！專家曝台灣房市「有趣3特點」

孫安佐拳賽纏鬥「滿臉都是血」慘輸　孫鵬低調回應…缺席原因曝光

徐乃麟、楊繡惠要同台了！「世紀破冰」時間點曝光　心路歷程一次說明白

機車行買新車「狂折快2萬」驚呆！內行點頭曝：不靠賣車賺

台灣首面羽球世青賽混雙銀牌誕生！　賴柏佑、孫亮晴寫歷史

台鐵「總統花車」今首發　還有6天檔期時間曝光

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

大陸熱門新聞

騎車慘摔「鯊魚夾插進腦」！陸正妹變植物人

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

一家三口遭撞死　陸男跟女友吵復合肇事

陸客機場大喊「滾回中國」　同胞也看傻

陸女子花光積蓄！爆買直銷保健品　餵父親20包「當晚去世」

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

分析：中國財政記者會沒驚喜　市場恐失望

兩岸暨港澳一起搖滾！

中共黨媒：賴清德演說「借殼上市」台獨

國慶演說後　陸預告對台採取進一步措施

陸國台辦發聲！支持商務部對台進一步措施

紅薯粉條沒紅薯　陸網紅「東北雨姐」被罰

陸29歲「超級學霸」橫空出世 「4博士＋2博士後」還有一堆碩士學位

寶寶才出生4天　在醫院照藍光突死亡

更多熱門

相關新聞

即／美股三大指數走高　特斯拉重挫8.1%

即／美股三大指數走高　特斯拉重挫8.1%

美國9月最終需求生產者物價指數 (PPI) 年率錄得1.8%，高於市場預期的1.6%。美股周五 (11日)開盤後走高，金融股漲幅擴大、台積電ADR漲2%，但特斯拉(TSLA.US)重挫8.1%。

聯準會未來降息空間不大

聯準會未來降息空間不大

Fed票委：對11月「暫停降息」持開放態度

Fed票委：對11月「暫停降息」持開放態度

石破茂迎考驗　料友台、中日關係無變化

石破茂迎考驗　料友台、中日關係無變化

日經調查：中國第3季GDP降至4.6%

日經調查：中國第3季GDP降至4.6%

關鍵字：

CPIPPI通貨緊縮通縮中國CPI

讀者迴響

熱門新聞

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

國3死者身分曝！街頭藝人收工遇劫　他南下赴廟會慘死

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員痛回1句

又是陸軍333旅！海陸隊員臟器外露亡　屏東4個月2軍人慘死

她穩交「找月老報告」被甩！網認：斬很快

即／蔡英文深夜突發聲：我已經啟程

更多

最夯影音

更多

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面