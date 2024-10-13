陸9月CPI年增0.4%　PPI年減2.8%

▲大陸9月PPI出現較明顯降幅，CPI變動則不大。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸13日公布9月消費者物價指數（CPI）年增0.4%，低於市場預期的0.6%，漲幅也較上月回落0.2個百分點；9月工業生產者出廠價格（PPI）年減2.8%，較上月下降0.6%。

大陸國家統計局首席統計師董莉娟解讀，從環比看，CPI持平，上月為上漲0.4%，其中，食品價格上漲0.8%，漲幅比上月回落2.6個百分點，影響CPI環比上漲約0.16個百分點。食品中，開學季疊加中秋節日因素等影響，鮮菜、雞蛋、鮮果和豬肉價格分別上漲4.3%、2.5%、2.1%和0.4%，合計影響CPI環比上漲約0.17個百分點。

董莉娟指出，從同比看，CPI上漲0.4%，漲幅比上月回落0.2個百分點，主要是受上年同期對比基數走高影響，其中，食品價格上漲3.3%，漲幅比上月擴大0.5個百分點，影響CPI同比上漲約0.61個百分點。食品中，鮮菜、豬肉和鮮果價格分別上漲22.9%、16.2%和6.7%，漲幅均有擴大；牛肉、羊肉、雞蛋、雞和奶類價格降幅在1.9%至13.1%之間，降幅略有擴大。

工業生產者出廠價格（PPI）部分，董莉娟提到，9月份，受國際大宗商品價格波動及國內市場有效需求不足等因素影響，PPI環比降幅收窄，同比降幅擴大。

董莉娟說，從環比看，PPI下降0.6%，降幅比上月收窄0.1個百分點，其中，生產資料價格下降0.8%，降幅比上月收窄0.2個百分點；生活資料價格由持平轉為下降0.1%。

董莉娟還說，從同比看，PPI下降2.8%，環比下降疊加上年同期對比基數走高，本月降幅比上月擴大1.0個百分點，其中，生產資料價格下降3.3%，降幅比上月擴大1.3個百分點；生活資料價格下降1.3%，降幅擴大0.2個百分點。