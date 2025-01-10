客人換鈔堅持要「挑選」　店員好心同意慘中招！結果曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿傑（化名）2023年8月間前往彰化縣某超商換鈔，並多次向店員表示要挑選鈔票，再趁機把錢通通拿走。阿傑挨告之後先是否認有去超商換鈔，隨後又改口承認；辯護人則認為此事只是無心之過。不過，彰化地院法官並未採信阿傑的說詞，日前仍依侵占罪判處他拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲阿傑到超商換鈔，還要求店員讓他「挑選鈔票」。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿傑2023年8月間前往彰化縣某超商，他拿出2張500元鈔票向店員表示要換成1張千元鈔票，接著又多次要求「想要挑選鈔票」，店員這才拿出2張千元鈔票給他挑選。

沒想到阿傑竟趁著店員不注意時，將2張千元鈔票都拿走，因而挨告。阿傑在接受警詢以及法院訊問時，均矢口否認犯行，他強調自己沒有去超商換鈔，隨後又改口坦承有去超商換鈔，但沒有多拿走1000元。

阿傑的辯護人也表示，阿傑經常去超商換鈔，案發之後還曾去換鈔1次，可見本案只是不小心的過失，阿傑主觀上並無侵占故意及不法所有意圖。

不過，彰化地院法官檢視店內監視器畫面，發現監視器確實有拍到阿傑換鈔以及拿走2張千元鈔票的畫面。法官認為，如果只是無心之過，阿傑為何到案之後仍堅稱沒有多拿走1000元，可見他根本不是不小心的，加上他的說詞前後反覆、監視器畫面證據明確，最終仍依侵占罪判處他拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。