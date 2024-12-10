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社會 社會焦點 保障人權

偷錄人妻裸照！噁男跟騷瘋狂打Line　恐嚇「拍妹妹我看」下場曝

▲桃園市張姓男子今年1月間將吳姓前女友半身裸照張貼在交友軟體個人動態上，還標明「請大家趕快分享」等文字敘述挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲恐嚇人妻拍性影像，男子挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名技術員在網路認識一名人妻，在視訊時，偷錄女子全裸性影像，接著又不斷的跟蹤、還持續8天瘋狂連環call，要她拍「妹妹」照，否則「就要對外公布，找她丈夫欣賞」，女方嚇得只好自拍並報警提告，黃男自白坦承犯行，法官依犯無故攝錄他人性影像罪，及恐嚇使他人自行攝錄性影像罪，判處應執行10月有期徒刑。

依據判決書內容，黃男於今年7月17日在抖音社群平台認識該名人妻，當天深夜2人視訊，男子未經女方同意，以截圖方式，攝錄其全裸的性影像，男子遭女子拒絕見面後，便開始跟蹤騷擾，7月23日至30日間瘋狂打Line，使女方不堪其擾。

男子見不到該名人妻，便開始恐嚇「「拍妹妹我看」、「妳不傳給我、我找妳丈夫一起欣賞照片跟影片」、「我發布對話紀錄照片影片在網站、順便傳給妳丈夫」、「14:30以前我沒看到、妳就知道了」，女子受到要脅，便自拍性影像傳給對方，便報警提告。

法官審酌，被告無故攝錄女子性影像，又持續對其騷擾、恐嚇，使其自拍攝性影像，對被害女子造成難以抹滅的心理創傷，並考量男子犯後對所涉犯行均予以坦承，依犯無故攝錄他人性影像罪，判處5月徒刑；又犯以恐嚇方式使他人自行攝錄性影像罪，判處6月徒刑。共應執行10月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

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