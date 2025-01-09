「全糖總統」賴清德愛吃甜傳到國際　外賓晉見特別送「雷根糖」

▲總統賴清德接見外賓時，外賓特別準備雷根糖當小禮物。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德過去曾透露，他喝珍珠奶茶都要喝「全糖」，雖然在宣示打造健康台灣政策後，就承諾自己未來不會再喝全糖珍奶。不過有趣的是，連外國訪賓都知道賴清德愛吃甜，「雷根總統基金會暨紀念中心」會長楚里歐（David Trulio）9日會晤賴清德時，特別準備了「雷根糖」當小禮物。

在會晤的一開始，賴清德先向加州目前發生的大火表達關心及慰問。希望大火能夠迅速撲滅、減少傷害，受傷的人也能迅速得到救助；隨後，楚里歐致詞時，則現場送上「雷根糖」給喜歡吃甜，喝珍奶都要喝全糖的賴清德。

賴清德在會談致詞中表示，雷根總統是台灣堅定的友人，他在1982年提出的「六項保證」，以及美國國會在1979年通過的《台灣關係法》，都是臺美關係的堅實基礎。其中，「六項保證」更被納入《2018年亞洲再保證倡議法》，奠定了美國跨黨派、跨國會兩院、跨部門對台灣的支持。

賴清德表示，當前威權主義持續擴張，雷根總統「和平靠實力」的信念，對於民主國家團結維護自由、民主、和平，以及以規則為基礎的國際秩序，顯得格外重要。

賴清德指出，「雷根總統基金會暨紀念中心」承襲雷根總統志業，倡導「個人自由」、「經濟機會」、「全球民主」及「國家尊嚴」等理念。今天在座有多位貴賓是曾經在政府任職的國安團隊，也有多位是長期與臺灣互動的老朋友，他由衷希望能和大家繼續共同推動臺美關係發展，一起落實雷根基金會的各項理念。

賴清德強調，面對威權主義持續擴張，台灣會勇敢面對，也會秉持雷根總統「和平靠實力」的精神，積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，加深台灣與美國和其他民主國家的合作，確保區域的和平穩定，捍衛民主自由價值，促進世界繁榮發展。