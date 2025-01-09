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川普點名台灣、格陵蘭、巴拿馬　學者：都為了抗衡中國

▲▼美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普。（圖／路透）

文／中央社

美國候任總統川普揚言收回巴拿馬運河控制權後，又盯上格陵蘭，並稱台灣應提高國防預算，連番言論在國際掀起不小波瀾，智庫學者認為，這些實際上都與抗衡中國有關。

著眼於中國足跡不斷擴大，即將於本月20日宣誓就職的川普正在重新調整美國外交政策優先事項和更廣泛的國家戰略目標，以應對在全球3大戰略咽喉點的角力戰。

美國學者羅茲佩多斯基（Joanna Rozpedowski）投書智庫「昆西國家事務研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）稱，台灣、格陵蘭和巴拿馬的地理位置相距遙遠，但有個共通點，就是中國。中國帶來「步步進逼的挑戰」，被認為是最想在日益多極化的世界中推翻美國霸權、取代其經濟影響力並挑戰其軍事主導地位的一方。

●台灣：印太地區潛在爆發點

自1979年來，美國一直根據「台灣關係法」（Taiwan Relations Act）維持對台灣的承諾，向台提供防衛性武器。然而，事實證明，在支持台灣民主政府、平衡美國利益以及處理美中關係之間尋求微妙平衡，正變得愈來愈有爭議。

美國對台維持「戰略模糊」政策，同時奉行「一個中國政策」，刻意製造出一種不確定性和雙重嚇阻力，但這項政策如今變得愈來愈難維繫。

羅茲佩多斯基說，台灣地處印太地區中心，這個地區對全球貿易和國際安全至關重要。台灣的戰略重要性不僅在遏止中國擴張主義上扮演要角，也是全球半導體供應鏈的關鍵樞紐。川普去年9月受訪時主張，台灣應將其國防開支從國內生產毛額（GDP）的2.6%提高到10%，不僅讓台灣頗有微詞，歐洲也有意見。

羅茲佩多斯基認為，美國應謹防不必要地放大中國威脅和聳人聽聞的故事，以加劇緊張局勢來達到更大成效，或對兩岸關係強加西方觀點和先入為主的觀念。對雙邊事務採取克制的態度，將使華府能夠維護美國信譽，尋求冷靜的戰略情報及威脅評估，同時避免與中國發生軍事對抗或陷入長期的外交僵局，並承受沉重的財政和經濟負擔。

他說，對川普政府而言，重振對台政策是以外交接觸為基礎，而不是透過擴大軍售，既可以嚇阻中國的潛在侵略，也能確保美國對印太地區和平、自由且開放的承諾。

●格陵蘭：北極資源豐饒的地緣戰略關鍵

自二戰以來，格陵蘭的戰略地理位置為軍事和監視行動提供了無與倫比的優勢，使其成為美國北極戰略的基石，也成為超級大國的矚目焦點。

在北極冰層消融後，解鎖了北極豐富的自然資源和航運路線，使格陵蘭的戰略價值和地緣政治重要性不斷增強，激起川普政府對購買這座島嶼的濃厚興趣，儘管招來外界的嘲笑和斥責。

然而，正如歷史紀錄所示，川普的言論既不新鮮，也不脫序。自1867年以來，美國多次考慮並嘗試向丹麥購買其自治領土格陵蘭。

華府對中國日益關注北極，以及俄羅斯重振軍力並加強對北極的主導地位表示擔憂，一直在努力制定重建美國在北極地區影響力的政策。羅茲佩多斯基認為，投資基礎建設、科學研究和經濟發展計畫，不僅可以增強美國在這個地區的影響力，同時對抗中俄透過在格陵蘭和高北地區（High North）建立研究和軍民兩用設施來擴大在北極勢力的野心。

●巴拿馬運河：跨大陸貿易的航道

巴拿馬運河長期以來一直是全球貿易和美國海洋戰略的重要幹道，也是美洲地區經濟穩定的重要資產。自2017年以來，中國對巴拿馬運河的影響力以及對西半球基礎建設的廣泛投資持續穩步提升。

羅茲佩多斯基認為，川普想收回對巴拿馬運河的控制權，不一定要透過軍國主義或咄咄逼人的口吻。川普政府應專注於強化與巴拿馬政府的外交、增加經濟投資、協助運河設施升級和提升航運安全等，奠定美國作為西半球安全保障及經濟支柱的角色。

●地理就是命運

羅茲佩多斯基說，儘管台灣、格陵蘭和巴拿馬運河的政治特徵截然不同，但3者的共通點，使其成為美國強有力和彈性外交政策和戰略的重要部分，理應在五角大廈和國務院未來的政策規畫中占據重要地位。

透過謹慎外交、經濟投資和軍事嚇阻，川普政府可以鞏固美國的領導地位，同時避免過度的軍事支出和道德代價高昂的糾紛。

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