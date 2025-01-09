川普要北約軍費GDP佔比拉高至5%　歐洲有苦難言





▲川普長久以來一直不滿美國在北約為歐洲撐起安全防衛的角色，指控盟國揩油吃免費午餐。（圖／路透）

文／中央社

美國候任總統川普要求北約盟國將國防支出大幅拉高到GDP佔比的5%，是現行2%的兩倍有餘。歐洲各國多認可行性不高，覺得這應是川普要盟國多為防務付出心力的新施壓。

法新社報導，德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）的賴瑟（Ian Lesser）說：「要求所有北約盟國都達到5%的程度，顯然完全不現實，至少短期內如此。與即將上任的川普政府就分擔北約防務打交道，只是諸多外交棘手難題之一。」

自俄國入侵烏克蘭後，北約各國紛紛增加軍費開支，2023年終於讓幾十年都沒做到的國防支出佔國內生產總值（GDP）2%變成基本款。

去年北約32個成員國裡有23國達標軍費GDP佔比2%，其中最高者是波蘭4.12%；北約領頭羊的美國3.38%、英國2.3%，法國和德國則勉強達到2%門檻。

佔比最低的是西班牙，僅1.28%；其他未達標2%的國家還有義大利、加拿大、比利時等。

由於經濟規模相對龐大，以美元計價的美國國防經費換算下來，超過北約總軍費的6成。

川普長久以來一直不滿美國在北約為歐洲撐起安全防衛的角色，指控盟國揩油吃免費午餐。他在第一任時便譴責像德國此等軍費支出不足，威脅要退出北約。

去年美國總統大選期間，川普又說目前北約軍費GDP佔比2%的底標是「世紀之偷」，甚至放話不相援未達標的北約成員，形同變相鼓勵俄國。

在呼籲北約提高軍費一事上，川普並不孤單。北約秘書長呂特（Mark Rutte）同意，鑒於俄國施加威脅的規模，目前2%已不足以應對，堅稱歐洲需「加足馬力」增加國防開支，以實現新的防禦計畫並阻止日後俄國對北約可能的攻擊。

但呂特未給出具體新目標，只說如北約各國不能提高經費使用效率，日後軍費支出可能「至少須達4%」。

最能響應迫切性者都是俄國的鄰國，如波蘭與波羅的海三小國，都已努力提高軍費佔比；一些未達標2%的北約成員，也承認必須提高軍費開支。

然而德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬社民黨（SPD）籍國會議員史泰格納（Ralf Stegner）抨擊川普所提的5%「根本是瘋了」。

北約外交圈表示，儘管川普要求的5%目標被認為不切實際，盟國仍必須盡量滿足他，以免美國真退出北約。

目前來看，首先要觀察川普上任後會如何將這個給北約盟國出的作業落實成政策，接著是6月於荷蘭舉行的北約峰會時，盟國將如何達成新共識。

柏林智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）的葛蘭德（Camille Grand）說：「現在看來恐要往3%或3.5%來訂，上回2%目標我們花10年才達成，如今或許5年就應該要達標。」（實習編譯：陳奕文/核稿：陳亦偉）