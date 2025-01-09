洛杉磯野火燒進好萊塢山！　湧現撤離車潮整條路塞爆

記者詹雅婷／綜合報導

美國洛杉磯最新爆發的野火地點就在好萊塢山，被命名為「日落野火」（Sunset Fire），加州消防人員透露，這場野火正在迅速蔓延中，且尚未獲得控制。在此之際，在日落野火爆發地點附近的數百名加州人試圖撤離，街道湧現大量車潮，交通壅塞。

▲▼「日落野火」（Sunset Fire）正在快速蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

紐約郵報報導，這場野火讓原本繁忙的道路陷入塞車惡夢，當地8日晚間，在日落野火延燒地點下方的拉布雷亞大道（La Brea Avenue）湧現車潮，大量汽車卡在路上，放眼望去，整條路幾乎每一輛車都亮起紅燈。

▲當地人開始撤離，車潮湧現。（圖／達志影像／美聯社）

由於持續交通壅塞，洛杉磯警方已趕到現場協助疏導。在此之際，還有人背著背包、拿著行李箱站在人行道上，當地許多居民是在8日日落野火爆發之後才決定撤離。其中一名男子稱，他已在洛杉磯生活21年，如今帶著護照及部分洗漱用品離開，且因塞車的關係，選擇步行撤離。

BBC指出，加州消防單位的阿庫納（David Acuna）受訪時提到，好萊塢山的火勢正在迅速蔓延，在控制火勢這方面的進展為零，目前救援人員首要任務為救人，正在草擬更多疏散警告與指令。

▼日落野火尚未獲得控制。（圖／路透）

洛杉磯至今爆發6場野火，除了最新爆發的日落野火，帕利塞德野火（Palisades Fire）正在聖莫尼卡與馬里布之間的海邊地區肆虐，延燒面積逾1萬7200英畝，火勢完全沒有控制下來。另一場快速蔓延的是伊頓野火（Eaton Fire），侵襲阿爾塔迪納（Altadena）民宅，延燒面積1萬600英畝，目前也尚未受控。

赫斯特野火（Hurst Fire）延燒至少855英畝土地，其中10%受到控制，莉迪亞野火（Lidia Fire）面積為348英畝，其中40%受控。伍德利野火（Woodley Fire）的狀況則是已經完全控制下來，延燒面積30英畝土地。