民眾黨支持度觸底　日神人學者估：2028藍白共推候選人對決賴清德

▲日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）



記者杜冠霖／台北報導

曾多次精準預言我國大選、地方選舉結果的日本學者小笠原欣幸，現職為清華大學榮譽講座教授，小笠原欣幸今（9日）在臉書分析2025年台灣政局走向，並直言，總統賴清德支持度可圈可點，原因在於民進黨支持者及部分選民對立法院情況的危機意識，而台灣政局2025年恐將面臨更嚴重的朝野對立，再過3年的2028年總統大選，預料將會是一場由尋求連任的賴清德，與在野黨共推的單一候選人一對一的對決，民眾黨支持度應該已經觸底，對國民黨而言，這「10%」的政黨支持度意義重大。

對於國內政局，小笠原欣幸表示，賴清德政府一方面緊盯美中兩國的動態，另一方面也必須應對在野黨在內政上的攻勢。2025年，焦點將會是台灣內部的主導權之爭。誰能掌握主導權，便能在2026年的地方選舉取得優勢，進而提升2028年總統大選的勝算。可想而知，台灣的政局恐將持續面臨更為嚴重的朝野對立。

小笠原欣幸指出，賴清德政府於去年5月正式走馬上任，至今已將近8個月。與韓國不同的是，台灣的行政院長是由總統任命，不需經過國會同意；行政院依舊由民進黨單獨組閣及施政。然而，在立法院方面，在野黨國民黨已展開攻勢，成功掌握主導權。原本不少人關注獲得8席、握有關鍵少數的民眾黨動向，但該黨最後選擇與國民黨合作，在重大表決時與國民黨立場一致。這讓在野陣營合計握有62席，超過執政黨的51席。



小笠原欣幸認為，儘管賴清德面對嚴峻的政局壓力，但情況尚未糟到完全無法施政。啟用卓榮泰擔任行政院長發揮預期成效，在經濟政策等日常行政領域，整體運作仍算穩定。根據美麗島電子報在12月的民調，賴總統支持度為53.4%，不支持度為39.2%。在台灣，總統支持度往往於上任半年後即面臨下滑，考量到賴清德在選舉中的得票率約為40%，此支持度甚至可說可圈可點。原因在於，民進黨支持者以及部分中間選民對立法院由在野黨主導抱持危機意識，進而集結。

小笠原欣幸指出，從台灣民意基金會12月所調查的政黨支持度來看，民進黨為35.8%，國民黨22.3%，民眾黨11.9%。雖然執政黨確實領先，但稱不上壓倒性的優勢。在野兩黨相加支持度34.2%，與執政黨之差僅在伯仲之間。立法院衝突法案上民意幾乎勢均力敵。朝野雙方都宣稱「民意站在自己這邊」。

對於台灣民眾黨的動向，小笠原欣幸指出，民眾黨原本以「超越藍綠」為口號崛起，但目前選擇與國民黨合作，和執政黨處於對立情勢。先前該黨主席柯文哲，因台北市長任內涉嫌貪汙遭到逮捕起訴，此事使朝野對立情勢更加尖銳。民眾黨方面主張此事件為執政黨的「政治迫害」。民眾黨支持者的意識結構與國民黨極為接近，兩者都抱持著對執政黨的反感，形成基層層級的「藍白合」。

小笠原欣幸認為，1月1日，柯文哲辭去黨主席一職，儘管柯文哲是民眾黨的「創辦人」具有極高象徵性意義，但該黨既定的藍白合路線預料不會有太大改變。民眾黨在過去一年內的支持度幾乎減半，如今所剩的多是忠誠度極高的基本盤，支持度應該已經觸底，未來很可能會持續維持在10%左右的水準。

小笠原欣幸評估，再過3年的2028年總統大選，預料將會是一場由尋求連任的賴清德，與在野黨共推的單一候選人一對一的對決，而民眾黨應會選擇支持國民黨所推出的總統候選人。對國民黨而言，這「10%」的政黨支持度意義重大，因此也會在側面給予支援，避免民眾黨崩盤。