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年關難過欠20萬被堵到！7人討債「違停被檢舉」　警救人還搜出K毒

▲▼陳男向到場開單的員警求救自己被限制自由，鄭男等7人搬價值1萬多元飲料抵債，警方在洪男身上起獲K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男向到場開單的員警求救，自己被限制自由 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名開雜貨店老闆，因資金周轉不靈陸續向7名友人借了20萬元，卻未按時返還，遭債主們在路上遇到後，被載至雜貨店，因無力償還，7人搬走飲料抵債，過程中7人違停遭民眾檢舉，警方到場老闆向員警求救，支援警力將7人帶回偵訊，並在其中一人車內找到K他命，訊後依恐嚇、強制及毒品罪移送偵辦。

據悉，67歲陳男在板橋區懷德街開飲料雜貨店，日前因資金周轉不靈，向常來光顧的30歲鄭男等7人共借了20萬元，但卻無力償還不斷拖欠；7日晚間8時許，鄭男在陽明街遇到陳男，立刻聯繫其他6名債主到場，將陳男帶上車載至雜貨店談判。

陳男向鄭男等7人表示暫無法償還，於是店內價值1萬多元飲料被搬走抵債，沒想到過程中鄭男等人小客車違規停車遭民眾檢舉，警方獲報到場準備開單開罰，陳男見到員警隨即趨前求救，表示自己遭限制自由。

經支援警力到場，在其中27歲洪男身上起獲毒品K他命，依現行犯將鄭男等7人帶回派出所偵訊，全案依恐嚇及強制罪嫌移送新北地檢署偵辦，洪男則依恐嚇、強制及違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

▼鄭男等7人搬價值1萬多元飲料抵債 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男向到場開單的員警求救自己被限制自由，鄭男等7人搬價值1萬多元飲料抵債，警方在洪男身上起獲K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男向到場開單的員警求救自己被限制自由，鄭男等7人搬價值1萬多元飲料抵債，警方在洪男身上起獲K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方在洪男身上起獲K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男向到場開單的員警求救自己被限制自由，鄭男等7人搬價值1萬多元飲料抵債，警方在洪男身上起獲K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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