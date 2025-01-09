陳佩琪憶柯文哲開庭前返家　紅眼眶緊抱「妳又要一個人⋯要好好過」

▲柯文哲2日抵達台北地檢署。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被起訴，歷經3次羈押庭攻防，2日被裁定羈押禁見。柯妻陳佩琪9日回憶，柯二次交保回來這幾天都回新竹看爸爸，每次見面都紅了眼眶、淚水幾乎奪眶而出，2日突急忙說要提早北返回北院報到，並回家換衣服5分鐘就離開，且隱約暗示很久不能再回來，「我哭了，他也紅了眼眶，離去前緊緊抱住我說『你又要一個人過了，你要好好的』。」

陳佩琪9日上午發文表示，柯文哲去年12月29日中午，終於在離家4個月後，再次踏入家門口，自己緊緊抓著他的肩膀， 深怕再次離開，柯看起來有點蒼白虛弱，走路跌跌撞撞、步履踉蹌，第一時間想儘快扶進門休息，但柯堅持要跟支持者講講話，表達這些日子對支持者不離不棄的感謝。

陳佩琪提及，聽柯講說「我沒因這事件而心中充滿仇恨， 會停下腳步反省過去的人生⋯」，讓她有悸動和讚許，卻更多的不捨和傷痛，「因為我發現這個人不像我過去認識的那個柯文哲了，這個人講話思緒不流暢，音量低沉，不斷咳嗽，上句話說出，下句要接什麼都要思考好久，這不是我熟悉的柯文哲啊！」

陳佩琪指出，那個曾在演講台上風趣幽默、思緒流暢、滔滔不絕、侃侃而談，都要幕僚在台前舉牌「時間到」才會打住的人，現在像個失智前兆的老人一般，詞語卡卡、舌頭打結、下句不知如何接上句，用字遣詞要努力從腦海的資料庫尋找。

▲柯文哲2日上午才剛到新竹台大醫院，馬上接到要回北院報到通知。（資料圖／攝影中心攝）

陳佩琪回憶，柯回來這幾天幾乎天天去新竹看爸爸柯承發，「每次見面都紅了眼眶，淚水幾乎奪眶而出，我第一次見他這樣，印象中只有婆婆跟我說，2011年我肺腺癌開刀時，他也曾流下眼淚⋯」

陳佩琪說，柯2日一大早仍按往例南下探親，途中突然急忙打電話說要提早北返回家，理由是下午6時的羈押庭，中午11時就要回北院報到，「他說羈押被撤銷，北院通知就要回復羈押，所以要立刻回去成被囚狀態，我拼命問『上次沒這樣要求啊，為什麼這次變這樣』？心中已有不祥預感。」

陳佩琪稱，婆婆何瑞英痛心極了，隨便買些東西讓柯文哲在車上吃， 柯又再次打電話說只能回家換衣服5分鐘就要離開，自己一直哭問「不能吃過飯再走嗎」，但柯說自己現在是被囚狀態不能待在家裡，叫她拿套衣服給他穿，「本想讓他（柯文哲）穿上次交保的白色夾克外套祈求順利，他卻跟我說『找件今天晚上可以裹起來穿著睡覺的就好了』。」

陳佩琪認為，柯文哲隱約在暗示什麼，感覺好像在說好久不能回來一樣，「我哭了，他也紅了眼眶，離去前緊緊抱住我說『我這個人是⋯是不會講肉麻話，但是妳⋯妳又要一個人過日子了， 妳要好好的⋯好好的過⋯』那晚我只能流著眼淚，一路跟著他的車子走到土城⋯」