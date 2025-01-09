情傷女夜闖白沙屯拱天宮！砸供品翻香爐慘況曝　媽祖慈悲放她走

記者楊永盛／苗栗報導

國內知名宗教信仰中心、苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，6日深夜有一名汪姓女子，將廟前廣場供桌上的獻花、香爐翻倒在地，警方據報帶回派出所後，由於廟方不提告，警方已讓汪女返家。不過，媽祖信眾得知後紛紛痛罵她太惡劣！

▲一名女子6日深夜闖到拱天宮前廣場，砸供桌上的鮮花、翻倒香爐被警方帶回了解。（圖／白東巡守隊陳清榮提供，下同）

白沙屯拱天宮媽祖鑾駕每年徒步到雲林北港進香，都會吸引數十萬信眾追隨，是台灣中部知名的宗教信仰中心，廟方近年在廟前廣場搭建遮雨棚架區，提供信眾擺設鮮花和供品。

不過，6日深夜10點多，一名來自台中市的汪姓女子（44歲）疑似感情受創造成情緒失控，竟發狂似的把供桌上鮮花抱走，走到緊閉的廟門前，念念有詞將鮮花拔起丟到地板，更將香爐翻倒在地。

當時巡邏的白東巡守隊員發現異狀，趕緊打110報警，並在一旁戒護不讓汪女離去；警方到場後，汪女不斷滿口胡言亂語，警方趕緊將她上手銬押回派出所後，汪女情緒才逐漸緩和，她友人宣稱：她有靈異體質，靠近廟時都會如此脫序！由於廟方不提告，警方也讓汪女直接返家。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發今天表示，初步了解該名女子可能心智有問題，才會破壞媽祖供桌物品，因此廟方決定不追究責任，也感謝巡守隊及時發現報警，避免事態擴大。

巡守隊員將警方逮捕汪女影像PO網後，引起許多信徒留言撻伐：「跟媽祖鬧！是跟自己過不去嗎？抓到ㄝ（也）好！不然可能會被居民信眾打死啦！」、「媽祖會處理」、「為什麼有人這麼惡劣要搞破壞呢？（應了這句話舉頭三尺有神明）」