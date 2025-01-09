賓館床底驚見女屍！凶手逃25年遭逮嘆「解脫了」：每天擔驚受怕

▲賓館房間床底下發現一具女屍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

大陸廣東省雲浮公安機關近日成功偵破一起發生在1999年的命案，將犯罪嫌疑人吳男抓獲歸案，讓這起歷時25年的命案追凶終於塵埃落定。起初，吳男還心存僥幸、百般狡辯，但在鐵一般的證據前，最終承認當年與被害人發生糾紛，一時氣憤將對方殺害，「25年了，我每天都在擔驚受怕，心裡總是邁不過這道坎，現在終於解脫了。」

根據《廣州日報》報導，1999年4月7日19時許，位於廣東雲安六都鎮某賓館一間房間床底下發現一具女屍。經勘察發現，受害人被人殺害後藏於床底，犯罪嫌疑人作案後潛逃。案發後，市、縣兩級公安機關立即啟動命案偵破工作機制，迅速成立專案組全力開展偵查工作，然而受限於當時偵查手段、技術條件和其他客觀因素，始終未能確定犯嫌的具體身份信息，案件偵辦工作陷入僵局。

20多年來，市、區兩級公安機關始終緊盯命案積案不放，專案組民警換了一批又一批，但追凶的腳步從未停歇。「每隔一段時間，我們都會把當時的案件材料翻出來看，希望能從中找到突破口，每一次翻看，我們都希望是最後一次，案子沒破，對我們刑警來說就是一輩子的遺憾。」談起這宗案子，當年的專案組成員仍記憶猶新，當收到案子告破的消息時，他喜極而泣。

▲凶手逃25年遭逮。（圖／翻攝自廣州日報）

2024年以來，雲浮市公安局黨委高度重視積案偵破工作，向命案積案發起總攻，組織各地刑偵部門和精幹警力，對歷年來本轄區命案積案重新開展細緻的研判工作，通過重新全面閱卷和梳理線索，將本案列為重點案件全力偵辦，並成立市、區聯合專案組。

專案組通過對案件材料全方位逐一過篩、借助新技術對線索進行重新分析和深度挖掘，輾轉於廣西桂林和柳州、湖南懷化、貴州黔東南等地的崇山峻嶺、川流湖泊，深入開展進村入戶走訪摸排，特別是在2024年冬至前後，部分山區村寨嚴寒來得比往年早，氣溫極低，辦案民警遭受寒潮侵襲導致身患重感冒，仍咬牙堅持，直至深夜才完成走訪調查任務。

2024年12月23日，專案組在貴州省某地將犯嫌吳男抓獲。起初，吳男還心存僥幸、百般狡辯，但在鐵一般的證據面前，他最終坦承犯案，「25年了，我每天都在擔驚受怕，心裡總是邁不過這道坎，現在終於解脫了。」

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