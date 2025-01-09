南投信義鄉台大實驗林承租戶難納農保　立委游顥盼放寬資格

▲立委游顥安排立法院經委會考察信義鄉，達成放寬農地造林加保農保資格共識。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉有許多農民是台大實驗林承租戶，因造林期和林下經濟經營使用項目等限制，難以依現行法規取得農保資格；立委游顥表示，相關問題直接攸關農民的生計與權益，許多需要進行法規調整，經爭取後，農業部相關單位已達成放寬農地造林加保農保資格共識。

立委游顥今6日安排立法院經濟建設委員會考察，邀請農業部政務次長胡忠一率領農業部、林保署、台大實驗林等長官至信義鄉信義草坪頭，研討臺大實驗林範圍內承租戶耕作土地的相關問題、廣泛聽取承租農友心聲；縣府農業處長蘇瑞祥進行簡報時，針對信義鄉內臺大實驗林土地範圍內農業利用現況困境、承租戶加入農保資格受限問題、契約承租戶耕作土地應納入農業天然災害救助範圍，及修改山坡地開發利用回饋金等4大重點提出訴求，希望中央能放寬規定並協助解決。

游顥指出，信義鄉台大實驗林承租戶農保資格問題存在已久：若欲加入農保，須待造林期滿始可伐採造林木，很難每年有持續性農產品收入，無法達到現行農保條例第5條第6項規定之金額，或可於造林地從事林下經濟，但林下經濟經營使用項目現行七項作物並不符合實際地方使用狀況，導致農民難取得農保資格；他除會盡全力來協助修法，也期望農業部等相關單位能將縣府所提出的有關山坡地開發利用回饋金等4項建議修改意見，納入考量研議，後續能積極協助評估並推動具體可行的修法方案，務求為農民爭取最大利益與保障。

南投縣副縣長王瑞德認為，該縣是全國山地佔比最高的縣市，且地質年輕，致使天然災害時常發生，並非破壞水土保持、濫墾濫伐所導致，因此農作物天然災害救助議題及資格認定更顯重要；現行國土計畫法中的分區圖，強制規定台大實驗林造林地列為國保二，縣府希望中央能體恤農民辛苦，同意將其土地劃為農三，造林地承租戶農民的農作物受損才能實際申請天然災害救助金。

胡忠一回應，農業部將秉持照顧農民、增加農民收益的原則，承諾有關山坡地開發利用回饋金南投縣政府之建議全盤納入，也會與台大實驗林管理處溝通協調評估更正為農三之可行性；有關承租戶加入農保資格受限問題，台大實驗林管理處蔡處長則表示，農民只要有合法租約，且有正常的農業收入，不論種植什麼作物，都是符合農保資格。