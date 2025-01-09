　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投信義鄉台大實驗林承租戶難納農保　立委游顥盼放寬資格

▲立委游顥安排立法院經委會考察信義鄉，達成放寬農地造林加保農保資格共識。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

▲立委游顥安排立法院經委會考察信義鄉，達成放寬農地造林加保農保資格共識。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉有許多農民是台大實驗林承租戶，因造林期和林下經濟經營使用項目等限制，難以依現行法規取得農保資格；立委游顥表示，相關問題直接攸關農民的生計與權益，許多需要進行法規調整，經爭取後，農業部相關單位已達成放寬農地造林加保農保資格共識。

立委游顥今6日安排立法院經濟建設委員會考察，邀請農業部政務次長胡忠一率領農業部、林保署、台大實驗林等長官至信義鄉信義草坪頭，研討臺大實驗林範圍內承租戶耕作土地的相關問題、廣泛聽取承租農友心聲；縣府農業處長蘇瑞祥進行簡報時，針對信義鄉內臺大實驗林土地範圍內農業利用現況困境、承租戶加入農保資格受限問題、契約承租戶耕作土地應納入農業天然災害救助範圍，及修改山坡地開發利用回饋金等4大重點提出訴求，希望中央能放寬規定並協助解決。

▲立委游顥安排立法院經委會考察信義鄉，達成放寬農地造林加保農保資格共識。（圖／立委游顥辦公室提供）

游顥指出，信義鄉台大實驗林承租戶農保資格問題存在已久：若欲加入農保，須待造林期滿始可伐採造林木，很難每年有持續性農產品收入，無法達到現行農保條例第5條第6項規定之金額，或可於造林地從事林下經濟，但林下經濟經營使用項目現行七項作物並不符合實際地方使用狀況，導致農民難取得農保資格；他除會盡全力來協助修法，也期望農業部等相關單位能將縣府所提出的有關山坡地開發利用回饋金等4項建議修改意見，納入考量研議，後續能積極協助評估並推動具體可行的修法方案，務求為農民爭取最大利益與保障。

南投縣副縣長王瑞德認為，該縣是全國山地佔比最高的縣市，且地質年輕，致使天然災害時常發生，並非破壞水土保持、濫墾濫伐所導致，因此農作物天然災害救助議題及資格認定更顯重要；現行國土計畫法中的分區圖，強制規定台大實驗林造林地列為國保二，縣府希望中央能體恤農民辛苦，同意將其土地劃為農三，造林地承租戶農民的農作物受損才能實際申請天然災害救助金。

胡忠一回應，農業部將秉持照顧農民、增加農民收益的原則，承諾有關山坡地開發利用回饋金南投縣政府之建議全盤納入，也會與台大實驗林管理處溝通協調評估更正為農三之可行性；有關承租戶加入農保資格受限問題，台大實驗林管理處蔡處長則表示，農民只要有合法租約，且有正常的農業收入，不論種植什麼作物，都是符合農保資格。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／台中5寶爸承諾結紮　毀約再生1孩！
日本流感大爆發！　增31萬例創新高
撤離洛杉磯！　整條路塞爆畫面曝光
洛杉磯野火5死！　網紅闖入「火場前自拍」被罵爆
路過恐中鏢！染麻疹「症狀變化曝光」　醫：擴散臉和全身
又一起！　25歲陸鮮肉模特兒泰緬失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大學學測18日起連3天登場　竹市祝福考生金榜題名

科技輔助救災搶救更給力　南消六大攜手東陽實業辦理搶救演練

回饋社會　企業再次捐贈南消救護車

發獎助金弘揚太平媽祖大愛　西螺福興宮嘉惠雲彰200學子

屏東縣府春節食安宣導　健康年菜「6招安心過好年」

南投信義鄉台大實驗林承租戶難納農保　立委游顥盼放寬資格

女半夜開車進河濱公園「後輪卡水溝」　屏東警緊急救援

蛇年春節將屆　集集鎮、林保署南投分署邀名師現場揮毫贈春聯

枋寮警防搶演練空拍機緝凶　幼兒園師生直呼：好酷好逼真

基隆消防推「1216家庭逃生計畫」　定期演練提升全民防災能力

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

大學學測18日起連3天登場　竹市祝福考生金榜題名

科技輔助救災搶救更給力　南消六大攜手東陽實業辦理搶救演練

回饋社會　企業再次捐贈南消救護車

發獎助金弘揚太平媽祖大愛　西螺福興宮嘉惠雲彰200學子

屏東縣府春節食安宣導　健康年菜「6招安心過好年」

南投信義鄉台大實驗林承租戶難納農保　立委游顥盼放寬資格

女半夜開車進河濱公園「後輪卡水溝」　屏東警緊急救援

蛇年春節將屆　集集鎮、林保署南投分署邀名師現場揮毫贈春聯

枋寮警防搶演練空拍機緝凶　幼兒園師生直呼：好酷好逼真

基隆消防推「1216家庭逃生計畫」　定期演練提升全民防災能力

先探／別當韭菜　元月行情EPS才是硬道理

大學學測18日起連3天登場　竹市祝福考生金榜題名

小甜甜移居大陸「高樓層新家」曝光！　滿意1設施：期待安頓完

獨／台中警「集體開假單」案再往上延燒　3線1警官被傳喚

富邦金2024年賺逾1個股本暫居冠　全年豪賺1511.6億創新高

遭酸是老女人…金曲歌后「氣到狂瘦20公斤」　還被嫌太胖不能發片！

竹科工程師「初戀愛上人妻」　她談1條件就離婚！網傻：腦壞了嗎

獨／台中清苦5寶爸承諾結紮　毀約與妻再生1孩晉升「6寶爸」

悍將戰力補強未完！持續物色好手　教練團異動大致底定

日本流感大爆發！「1周新增31萬例」創新高　43地區達流感警報

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

前立委林正峰辭世　享年76歲

三重建商補償受災戶20萬、租客3萬

南投113年詐騙金額逾14億假投資佔6成4

桃園雨水下水道人孔創新　道路安全與提升

桃園稽查工業用化學品　非法添加於食品

台南和順轉運站試營運啟動安南區新地標歡慶落成

提升火場救災效能南消導入新裝備優化指揮體系

基隆市立田徑場跑道選定藍色　謝國樑曝原因

屏東市公所元宵發送「高屏舊鐵橋」小提燈

內埔客家文化園區春節遊客多　交通疏導措施曝

「LINE BOT」服務林保分署輕鬆管理國有林地租約

全國語文競賽台南市府表揚151組台南隊師生

基捷土地開發主管機關　與雙北共同推動聯合開發

快訊／國道8號西向10.3公里大貨車爆胎側翻駕駛受傷送醫

更多熱門

相關新聞

再批韓國瑜當立法院長違法亂紀　柯建銘：每次院會都會提改選案

再批韓國瑜當立法院長違法亂紀　柯建銘：每次院會都會提改選案

面對國會亂象，民進黨團總召柯建銘拋出「雙罷」，除了要罷免國民黨區域立委，還要罷免立法院長韓國瑜，日前程序委員會上，綠營也提案改選立法院長，但遭到藍白聯手封殺。柯建銘9日受訪表示，立法院過去沒有一個院長敢如此違法亂紀，民進黨團每次院會都會提案改選。

提覆議、釋憲次數將成史上最多？　卓榮泰：政院被動、由立法院決定

提覆議、釋憲次數將成史上最多？　卓榮泰：政院被動、由立法院決定

藍不邀請卓榮泰報告憲訴法覆議案　民進黨團：立院是民主地獄嗎？

藍不邀請卓榮泰報告憲訴法覆議案　民進黨團：立院是民主地獄嗎？

游顥邀經濟部、內政部考察竹山南雲產業園區

游顥邀經濟部、內政部考察竹山南雲產業園區

桃機等3機場今年上半年「首啟動添加SAF」　電動公車達25%目標

桃機等3機場今年上半年「首啟動添加SAF」　電動公車達25%目標

關鍵字：

信義鄉立法院經委會農地造林農保資格

讀者迴響

熱門新聞

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

北韓2脫北人妻遭「當庭處決」下場慘！

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面