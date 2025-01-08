出自金正恩之手！　北韓最新電影驚見床戲、美女裸浴

▲金正恩轉戰「拍韓劇」，床戲、美女裸浴全入鏡！大膽挑戰新視角。（翻自YouTube畫面）

圖文／鏡週刊

北韓當局近日推出最新藝術電影《72小時》，內容以韓戰為主題，但其中最特殊的地方，在於劇本與演技指導，宣稱都出自北韓最高領導人金正恩之手，而且電影內容還出現床戲、美女裸浴等鏡頭，與過往的北韓電影相當不一樣。

據日本《共同社》報導，北韓新電影《72小時》片長約4小時，內容講述韓戰時期的戰役。全劇以北韓視角為出發點，將美國與南韓軍設定為挑起戰爭的反派，時任北韓領導人的金日成依舊是「偉人」，最後北韓軍成功打進首爾。

▲北韓電影難得有美女裸浴鏡頭。（翻自YouTube畫面）

▲「指揮官的反省」算是北韓影視嘗試的新視角。（翻自YouTube畫面）

報導提到，電影內容除了戰爭，也描繪男女感情線，但與過去北韓電影最不一樣的地方，就是將床戲、美女裸浴等鏡頭放在電影裡。除此之外，過去的北韓電影只有歌功頌德，但這次的新電影，多加了「指揮官的反省」，算是北韓影視嘗試的新視角。

今（8日）也正好是金正恩41歲生日，因此外界也推測，金正恩可能試圖用影視操作，進行內部統整「洗牌」的行動。



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