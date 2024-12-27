國中生誘學妹拍「內衣清涼照」廁所嚐禁果　法官判免賠理由曝

▲國中少年誘學妹拍清涼照還偷嚐禁果。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名國中少年小雄（化名）和學妹小愛（化名）談戀愛， 2022年底小雄透過IG對小愛甜言蜜語，不僅讓她拍下僅穿內衣褲的清涼照，兩人還在學校廁所互舔下體偷嚐禁果，而學校在調查性平事件時，小雄又向同學透露小愛的身分，讓小愛相當崩潰，向爸媽哭訴後提告求償。法院審理時，法官發現小雄並未以脅迫手段逼小愛拍清涼照，也沒拍到臉，更沒散播出去，因此判小雄免賠。

判決指出，小雄和小愛是國中學長、學妹，2022年12 月間，小雄透過IG與小愛聊天過程中，2、3次要求小愛自拍裸照傳給他收藏欣賞，小愛經不起小雄的甜言蜜語，於是拍了2、3張內衣照給小雄。

過沒幾天，小雄再度央求和小愛發生性關係，禁不住小雄的軟磨硬泡，小愛終於答應，並相約下課後在學校女廁見面，兩人一進入廁所，小雄就猴急的脫了小愛的衣褲，兩人相互愛撫還互舔下體。

兩人的事情後來在校園傳開，學校也啟動性平調查，小雄在同學追問下，也默默點頭承認自己和小愛就是當事人，也讓小愛的身分曝光，讓小愛在校園內飽受異樣眼光，心理承受莫大壓力，只好向父母親哭訴。

雙親不甘小愛受辱，狀告小雄求償30萬元。法院審理時，小雄辯稱，小愛傳相片都是她同意，且內容僅為內衣自拍的照片，臉部已被遮掩，未涉及猥褻內容，且他未將照片散播，並未對小愛貞操權及隱私權造成損害，也沒有透露小愛就是性平事件的當事人。

法官認為，小愛自拍並透過IG將照片傳給小雄是出於自主選擇，沒證據顯示小雄曾對小愛施以強制、脅迫或其他剝奪自由意志的手段，而小雄也沒主動揭露小愛身份或詳述性平案件內容，因此判小雄免賠，全案可上訴。