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台電版奧運驚見超狂正妹！老師變蜘蛛人　起重機、堆高機都會開

▲▼台電版奧運驚見超狂正妹！老師轉行女蜘蛛人　起重機、堆高機都會開。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電版奧運驚見超狂正妹，老師轉行女蜘蛛人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台電連續舉辦超過半世紀的年度技能競賽，第57屆主競賽日今（8）日於高雄訓練中心盛大登場，今年湧入全台75個單位，共1,255名台電人同場較勁，在32類競賽項目中大展身手。千名選手中不僅有從婚紗攝影轉職的女蜘蛛人，更有曾奪下亞運獎牌的棒球國手，另外，還有來自新營的正妹手握超過10張專業證照，相當吸睛。

隨著台電人力持續年輕化，年資5年內新進同仁占比已超過三分之一，台電藉由年年舉辦的技能競賽，持續精進同仁核心技能並傳承世代經驗。今年賽場上不僅有超過40年資歷的資深老將，亦有去年底才加入台電的Z世代新秀。

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▲▼台電版奧運驚見超狂正妹！老師轉行女蜘蛛人　起重機、堆高機都會開。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電連續舉辦超過半世紀的年度技能競賽，第57屆主競賽日今於高雄訓練中心盛大登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

本屆選手宣誓代表同樣超有料，高雄區處的蔡偉凡是台電棒球隊的一員，曾代表台灣奪下2018亞運棒球銅牌，練球之餘積極投入「配電外線」項目團隊練習，提升電力技能。即將脫下球衣的蔡偉凡，將成為電力守護者，從事線路巡檢、停電事故搶修等工作，展開職涯下半場。

▲▼台電版奧運驚見超狂正妹！老師轉行女蜘蛛人　起重機、堆高機都會開。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼何孟穎從英文老師轉換跑道變身「桿上蜘蛛人」，起重機、堆高機都會開。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台電版奧運驚見超狂正妹！老師轉行女蜘蛛人　起重機、堆高機都會開。（圖／記者賴文萱翻攝）

來自新營區處的何孟穎，原本是英文老師，因父親跟妹妹都是台電人，因此也跟著轉換跑道變身「桿上蜘蛛人」。她入職8年，手握超過10張專業證照，其中更有起重機、堆高機等大型機具駕駛執照。何孟穎說，配電外線工作需具備多項技能，所以不因性別限制自我，不斷嘗試挑戰新事物。

▲▼台電版奧運驚見超狂正妹！老師轉行女蜘蛛人　起重機、堆高機都會開。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼何孟穎原本是英文老師，因父親跟妹妹都是台電人，因此也跟著轉換跑道變身「桿上蜘蛛人」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台電版奧運驚見超狂正妹！老師轉行女蜘蛛人　起重機、堆高機都會開。（圖／記者賴文萱翻攝）

備受矚目的「配電外線團體組」有超過百名選手參與，參賽者需身穿重達11公斤裝備，爬上9公尺高電桿，化身「桿上蜘蛛人」與團隊夥伴共同完成近2小時搶修模擬。

北北區處蔡羽倫原本從事婚紗攝影工作，熱愛戶外運動的她，2023年決定來個職涯大轉彎，與弟弟蔡羽值一起考進台電，今年首度組隊參賽。蔡羽倫說，與弟弟在同一個工作團隊，常相互分享工作經驗，彼此學習。

年僅19歲的馬祖區處邵子辰，是「配電地下電纜」項目56名參賽者中唯二女性，同時也是賽場上最年輕的選手，首度跨海參賽便挑戰個人項目，獨自與一群資深前輩、壯漢同場比拚，模擬停電事故搶修的電纜接頭施作。邵子辰說，希望透過競賽與學長姐互相交流，磨練自身電力技術、累積實戰經驗。

今年技能競賽亦設置示範亮點展現台電參考日、韓經驗，針對架空配電線路研發的「橫向互連裝置」。作為架空線路的安全防線，橫向互連裝置透過繩索將線路橫向相互串連，當線路如遇天災、外力或設備因素造成斷裂，可防止受損線路掉落路面，有效降低道路交通事故發生機率。

台電計畫今年起針對人口密集、交通要道及高雷擊、鹽塵害區域等超過1,500處陸續裝設。

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