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大陸 大陸焦點 特派現場

西藏6.8地震已致126死！　韓紅率基金會赴現場…眾星捐款千萬元

記者廖翊慈／綜合報導

西藏日喀則市定日縣7日上午9點05分發生規模6.8地震，震源深度10公里。官方統計指出，截至7日晚上10點，已有126人罹難，188人受傷，搜救仍在進行中。中國歌手韓紅7日晚間帶領，自家基金會、醫療團隊及物資抵達地震現場幫助救援。

▲西藏地震救災工作進行中。（圖／新華社）

▲▼西藏地震。（圖／新華社）

▲▼西藏地震。（圖／新華社）

▲西藏地震救災工作進行中。（圖／新華社，上同）

據《大象新聞》報導，截至7日晚上8點，韓紅基金會共收到28位明星的捐贈，包括，迪麗熱巴、易烊千璽、張雨琦、張凌赫、陳赫、光良、蔣欣、任賢齊、汪蘇瀧、古力娜扎、王一博、李煥英（賈玲以母親名義捐款）等人，捐贈總額為574萬元（人民幣，下同，約台幣2567萬元）。

▲▼韓紅率醫療團隊赴現場。（圖／翻攝自微博）

▲捐款名單。（圖／翻攝自微博）

韓紅基金會公告指出，現籌募善款將用於，為受災地區群眾提供禦寒保暖的物資，並將幫助受災地區的災後重建工作，此外，基金會將啟動緊急儲備金，並在眾多愛心企業、愛心人士的支持下，本次地震援助工作總支出計劃2000萬元。

▲▼韓紅率醫療團隊赴現場。（圖／翻攝自微博）

▲▼韓紅率醫療團隊赴現場。（圖／翻攝自微博）

▲▼韓紅率醫療團隊赴現場。（圖／翻攝自微博）

▲韓紅率醫療團隊赴現場。（圖／翻攝自微博，上同）

▲王一博也隨韓紅赴現場。（圖／翻攝自微博）

▲王一博（左）也隨韓紅（右）赴現場。（圖／翻攝自微博）

據悉，截至7日晚間7點多，定日縣地震已造成126人遇難、188人受傷， 28名重症人員轉移到市民醫院救治；倒塌房屋3609戶。西藏自治區應急指揮部於晚間9點，將地震應急響應升級為最高的「一級」，這意味著將由大陸國務院抗震救災指揮部統一領導、指揮和協調救災工作。

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