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災情緊急！地震釀126死　西藏將應急響應提升至「最高級」

記者陳冠宇／北京報導

西藏日喀則市定日縣今（7）日上午發生強震，造成大量房屋損毀與人員傷亡。目前地震已造成126人死亡，3609戶房屋倒塌。西藏自治區應急指揮部也將地震應急響應升級為最高的「一級」，這意味著災情相當緊急，將由大陸國務院抗震救災指揮部統一領導、指揮和協調救災工作。

▲▼日喀則拉孜縣境內的村民臨時搭建的帳篷。（圖／翻攝自中新網）

▲日喀則拉孜縣境內的村民臨時搭建的帳篷。（圖／翻攝自中新網，下同）

這起地震發生在上午9時5分，美國地質調查局（USGS）測定規模為7.1，中國地震台網則認定規模為6.8。地震發生不久後，大陸啟動地震三級應急響應；下午14時許，地震應急響應提升至二級。

今晚21時許，西藏自治區應急指揮部發布關於將二級地震應急響應升級為一級地震應急響應的通知。

通知稱，根據災情有關情況，區應急指揮部按照《西藏自治區地震應急預案》相關規定，決定將地震應急響應級別升級為一級地震應急響應，立即進入一級地震應急響應狀態。

▲▼日喀則拉孜縣境內的村民臨時搭建的帳篷。（圖／翻攝自中新網）

據悉，應對特別重大地震災害時，啟動Ⅰ級響應。由災區所在省（區、市）政府領導災區的地震應急工作；大陸國務院抗震救災指揮部統一組織領導、指揮和協調國家地震應急工作。

《西藏日報》最新消息則指出，截至今日19時，地震已造成126人遇難，3609戶房屋倒塌，188人不同程度受傷，其中28名重傷員轉移至市醫院進行救治。

報導指，目前共調集各級救援力量1.2萬餘人，搜救出被困群眾407人，設立14個轉移安置點，轉移安置受災群眾3.04萬餘人。區、市、縣三級共派出醫療救助隊伍24支568人、救護車106輛開展轉運救治工作，受傷人員已全部收治。

據報導，緊急調運受災急需的棉帳篷、折疊床、高低床、棉被、毛毯、棉大衣（防寒服）、棉鞋、取暖器、發電機、爐子、應急照明燈以及礦泉水、泡麵等必需物資共計17萬餘件發往災區。截至目前，因地震損壞路段已全部搶通。

▲▼日喀則拉孜縣境內的村民臨時搭建的帳篷。（圖／翻攝自中新網）

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