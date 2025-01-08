桃園春節疏運措施曝光　多項客運票價及轉乘優惠

▲114年桃園地區春節疏運，新竹區監理所等單位說明各項重點工作。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

114年春節連假將屆，如何在連假期間以「五星級(有省錢)」搭乘大眾運輸，免受塞、停車不便。公路局中壢監理站7日說明今年農曆春節，制定了一系列的大眾運輸疏運計畫及實施多項客運票價及轉乘優惠措施，以利紓緩各景點之人車流。此外，新竹區監理所也呼籲民眾在春節期間選擇公共運輸工具，降低交通壓力。

公路局中壢監理站說明春節連續假期，推出疏運優惠措施如下：114年1月24日起至2月2日，90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折優惠，其次在轉乘優惠部分，持臺鐵、高鐵、國道客運同一電子票證，於10小時內轉乘在地市區客運、公路客運路線及幸福巴士，即可享受一段票或基本里程免費優惠。

不同於以往，今年春節加碼優惠75條指定幸福巴士路線，同樣享有轉乘優惠，桃園地區幸福巴士優惠路線有桃園市觀音區T512、T513、T515及T516A等4條路線(春節停駛，優惠為前一日，詳細營運時間可洽各地區營運單位)，歡迎多加利用。

另自1月25日起至2月2日，東部加碼優惠方案在地有腳租賃優惠及四人同行一人免費方案，以下優惠二擇一：在地有腳租車優惠，持東部國道客運去程票證享指定業者租車優惠；持東部國道客運來回票＋租車者，享車票折扣，租汽車折抵200元、租機車折抵100元。

四人同行一人免費方案，但凡持東部台灣好行套票或合法民宿證明，享北宜、北花來回票四人同行一人免費，回程總票款再退抵200元。公路局於7日舉行「114年桃園地區春節疏運記者會」，分別由新竹區監理所(含桃園監理站、中壢監理站)、北區養護工程分局、北區公路新建工程分局等單位聯合辦理，並以簡報方式說明春節各項重點工作項目。