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莒光號「門沒關就駛離」竟是旅客惡意阻擋　台鐵報警：可罰百萬

 記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(6日)一列莒光號521次遭民眾投訴「車門忘記關就駛離」，不過月台監視器畫面流出後，案情大逆轉，原來莒光號發車前，有旅客因朋友來不及上車，竟惡意阻擋車門關閉導致，台鐵也已報警並表示，該民眾已觸法，將可開罰1萬到100萬元。

台鐵一列莒光號昨駛離楊梅站時，遭民眾投訴第7車車門沒有關閉就駛離，民眾更質疑是列車長忘記關門或車門故障。

不過今有楊梅站月台監視器畫面流出，案情出現逆轉，車門未關閉竟是一名旅客上車後擋在車門口，列車長從後方車廂探頭確認無人上車後關閉全車車門，不過第7車車門因有旅客阻擋，導致無法關閉，隨後出現另一名旅客現身月台跳上車，列車駛離車站，車門未關並非列車長忘記或是車門故障。

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對此，台鐵公司表示，1月6日第521次莒光號17:11準點抵達楊梅站，開車前第7車有車上旅客因同行友人不及上車，竟惡意阻擋車門關閉，造成該車門防夾作用啓動致車門開啟，其友人上車後車門無法正常關閉。

▲▼台鐵莒光號發生旅客惡意阻擋車門關閉，只為等友人上車。（圖／讀者提供）

▲台鐵莒光號發生旅客惡意阻擋車門關閉，只為等友人上車。（圖／讀者提供）

台鐵指出，521次開車後楊梅站值班長列車監視時發現車門未關妥，立刻以無線電話呼叫列車長，列車長迅速前往第7車海測北端門查看，在列車出站不久後即復位車門，並確認車門關妥。521次至新竹站時新竹機務段列檢人員再次上車查看該門，確認車門正常。

旅客阻擋車門關閉行為也已觸法，台鐵公司強調，針對該旅客違反《鐵路法》第68-1條第二項第三款任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，楊梅站已通報鐵路警察偵辦中。

台鐵公司提醒，旅客乘車時，勿有違反公共秩序的行為，共同維護乘車品質及站車秩序。

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