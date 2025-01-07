「不敗教主」喊：年輕30歲就追回家…挨轟噁心台男！本人反擊了

▲陳重銘日前發文稱若年輕30歲，一定把林語萱追回家當老婆。（圖／翻攝自Sherry Lin臉書）

圖文／CTWANT

自稱「不敗教主」存股達人陳重銘近日在臉書發文，稱讚參與尼泊爾海外志工的林語萱，直呼「如果我年輕30歲，一定追回家當老婆」，沒想到遭到眼科醫師黃宥嘉痛批是噁心台男。對此，陳重銘今（7）日做出反擊，反嗆：「有那麼嚴重嗎？」

陳重銘1月2日在臉書讚美28歲的林語萱是個優秀女孩，高中讀4年、大學讀了5年，期間到德國實習、北極拉雪橇，還跟遊戲橘子團隊在南極1個半月，更在今年9月為了幫助非洲婦女，展開募資活動，讓他忍不住感嘆：「如果我年輕30歲，一定追回家當老婆。萬能的天神啊，請讓我年輕30歲吧！」

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▲陳重銘發文反擊黃宥嘉。（圖／翻攝自陳重銘臉書）

然而，此番言論看在眼科醫師黃宥嘉眼裡，卻不是那麼舒服，痛斥：「不管再怎麼優秀的女性，遇到噁心台男也是要被言語羞辱。年輕30歲沒用，要年輕30歲，而且變成非台灣人，才有可能不講出中國男人三妻四妾娶幼齒的夢話，再優秀的女性在台灣也得不到相對應的尊重」。

對此，陳重銘解釋，林語萱的爸爸是他高中學長，父母他都認識，平常也都在開玩笑，反問「有那麼嚴重嗎？」他進一步表示，自己只是幫助她成長，幫助她做人道關懷，「我就算是跟小姪女拍照，手也是擺在後面的」，話鋒一轉談到女權，他提到去年幫忙非洲婦女募款，黃宥嘉都沒看見，但講個希望年輕30歲，就又馬上看見了。

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