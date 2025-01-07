「老婆羊水破了！」台南爸奔派出所求救　警車鳴笛開道護送

記者林東良／台南報導

潘姓男子3日下午5時30分許神色慌張地衝進永康分局鹽行派出所求助，緊張地向員警表示車上孕妻因羊水已破即將臨盆，情況危急需立即送醫，他自行開車欲至奇美醫院，惟正值下班通勤時段前往醫院的中華路、中正南路路段交通流量很大，讓他車速十分緩慢，潘男心急如焚，所以急忙請求警方協助。

▲台南市警永康分局鹽行派出所警員蘇星宇、黃則勳，駕駛巡邏車開道護送孕婦前往奇美醫院。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鹽行派出所警員蘇星宇、黃則勳擔心如再請消防隊救護車前來派出所載孕婦，恐錯失黃金救援時間，當機立斷駕駛巡邏車開道護送孕婦前往奇美醫院，一路開啟警示燈並鳴放警笛，務求用快速且安全之方式將潘姓夫婦帶往奇美醫院，原本前往醫院的路程在交通尖峰時段需耗費15分鐘以上，但在2名員警警車開道護送下，路程時間縮短至6分鐘內，到院後院方醫護人員接手，檢視後發現孕婦羊水已破，急送分娩室診治。





員警事後撥打電話向潘男關心孕婦狀況，開心得知在3日晚上孕婦已順利生產，母女均安。潘男十分感謝員警及時伸出援手平安護送孕婦就醫，讓夫婦喜悅迎接小生命誕生，感激之情溢於言表，也讓員警感到欣喜。

永康分局分局長顏勤峰表示，處理警員工作積極處置機警果決，當民眾需要緊急協助，能把握黃金時間為民開道，服務精神深獲民眾感激，足為員警表率。但也籲請民眾應善用消防局護車送醫，以提供專業救護服務。

