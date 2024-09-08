東引鄉民深夜突敗血性休克　海巡派艇急送南竿就醫

▲海巡隊派艇急送南竿就醫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／馬祖報導

東引鄉一名鄉親7日深夜11時因敗血性休克急需送醫，海巡署獲報後，立即報請馬祖海巡隊派艇馳援，後送病患至南竿縣立醫院就醫。馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島島際間以客船交通往返為主，如在無航班期間發生緊急醫療需要，可由他們派艇協助，今年度至今已執行緊急醫療後送任務23次。

海巡署第十一巡防區指揮部於7日深夜23時許，接獲東引衛生所通報，指東引指揮部有1名病患，因敗血性休克需協助後送，由於島上無專科醫生及設備，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，考量馬祖島際夜間已無交通船航班，即報請馬祖海巡隊派艇馳援，後送病患至南竿縣立醫院就醫。

艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-10082艇緊急延長勤務執行醫療後送，由東引中柱港接駁病患與醫護人員等，以最大安全航速航返南竿福澳港碼頭，並由金馬澎分署第一0岸巡隊福澳安檢所人員協助接駁病患上岸，後續交由連江縣消防局救護車轉送連江縣立醫院就醫。

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返為主，如無航班或夜間經專業醫生評估緊急醫療需要，他們將立即派艇協助後送事宜，今(113)年度共計已執行緊急醫療後送任務23次，積極協助解決鄉新緊急醫療需求，海巡肩負救生救難重任，接獲報案後必全力以赴，確保民生命安全。