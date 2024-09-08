　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

東引鄉民深夜突敗血性休克　海巡派艇急送南竿就醫

▲▼東引鄉親敗血性休克，海巡馳援後送就醫。（圖／林名揚翻攝）

▲海巡隊派艇急送南竿就醫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／馬祖報導

東引鄉一名鄉親7日深夜11時因敗血性休克急需送醫，海巡署獲報後，立即報請馬祖海巡隊派艇馳援，後送病患至南竿縣立醫院就醫。馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島島際間以客船交通往返為主，如在無航班期間發生緊急醫療需要，可由他們派艇協助，今年度至今已執行緊急醫療後送任務23次。

海巡署第十一巡防區指揮部於7日深夜23時許，接獲東引衛生所通報，指東引指揮部有1名病患，因敗血性休克需協助後送，由於島上無專科醫生及設備，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，考量馬祖島際夜間已無交通船航班，即報請馬祖海巡隊派艇馳援，後送病患至南竿縣立醫院就醫。

▲▼東引鄉親敗血性休克，海巡馳援後送就醫。（圖／林名揚翻攝）

艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-10082艇緊急延長勤務執行醫療後送，由東引中柱港接駁病患與醫護人員等，以最大安全航速航返南竿福澳港碼頭，並由金馬澎分署第一0岸巡隊福澳安檢所人員協助接駁病患上岸，後續交由連江縣消防局救護車轉送連江縣立醫院就醫。

▲▼東引鄉親敗血性休克，海巡馳援後送就醫。（圖／林名揚翻攝）

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返為主，如無航班或夜間經專業醫生評估緊急醫療需要，他們將立即派艇協助後送事宜，今(113)年度共計已執行緊急醫療後送任務23次，積極協助解決鄉新緊急醫療需求，海巡肩負救生救難重任，接獲報案後必全力以赴，確保民生命安全。

ET快訊
快訊／雪山隧道火燒車！　雙向封閉「成大型停車場」
快訊／大雷雨擴大灌8縣市　國家警報狂響
吳健保病逝享壽74歲！　議員兒悲痛「燒魂轎」
蔡瑞雪酒會穿超辣　「一半車頭燈外露」
要藍營「2大咖」小心！　邱毅揭賴清德下一步

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雪山隧道內火燒車！雙向封閉中　國5成大型停車場

台鐵花蓮-台北再中斷！大雨造成土石漫流　雙線預警性封鎖

快訊／強降雨土石淹沒路面！蘇花公路和仁-崇德段下午2時起封閉

打擊詐欺從小扎根　18件反詐漫畫得獎作品豐原展出

吳健保病逝享壽74歲！議員兒哀慟「燒魂轎」　里長：大家都很悲痛

台東台11線女駕駛撞斷電桿翻車！命大無受傷　酒測值0.26慘了

男登匹匹達山高山症發作「失溫嘔吐頭痛」　黑鷹吊掛救援送醫

黑衣女闖輕軌軌道險遭撞！司機長鳴喇叭竟沒聽到　網友炸鍋

台南前議長吳健保病逝！享壽74歲　涉假球案今年5月假釋出獄　

花蓮外海台貨輪船員「髖骨跌傷」無法行走　黑鷹吊掛救援

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

澳女把貓包成聖誕禮物　淡定貓吸2300萬次收看

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

週刊爆柯文哲收1500萬 館長批：台灣文化大革命

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

6歲弟喊海盜船超無聊　上船後臉崩：好恐怖！

快訊／雪山隧道內火燒車！雙向封閉中　國5成大型停車場

台鐵花蓮-台北再中斷！大雨造成土石漫流　雙線預警性封鎖

快訊／強降雨土石淹沒路面！蘇花公路和仁-崇德段下午2時起封閉

打擊詐欺從小扎根　18件反詐漫畫得獎作品豐原展出

吳健保病逝享壽74歲！議員兒哀慟「燒魂轎」　里長：大家都很悲痛

台東台11線女駕駛撞斷電桿翻車！命大無受傷　酒測值0.26慘了

男登匹匹達山高山症發作「失溫嘔吐頭痛」　黑鷹吊掛救援送醫

黑衣女闖輕軌軌道險遭撞！司機長鳴喇叭竟沒聽到　網友炸鍋

台南前議長吳健保病逝！享壽74歲　涉假球案今年5月假釋出獄　

花蓮外海台貨輪船員「髖骨跌傷」無法行走　黑鷹吊掛救援

快訊／雪山隧道內火燒車！雙向封閉中　國5成大型停車場

白營集結挺柯文哲、綠搶收割小草　李彥秀：最大輸家是司法制度

劉嘉玲回老家現身小吃攤 網起底「天價穿搭」驚呆：能買8萬碗餛飩！

看YouTube學開刀！印度庸醫害死15歲少年　遺體丟門口落跑

螃蟹在家消失3年！驚近在眼前「斷腳乾屍」　飼主：盼天堂沒主機

古林睿煬今年就是神！　徐若熙發現訓練大不同

「1500沈慶京是什麼？」律師曝2方法查證：柯文哲提抗告勝算渺茫

快訊／大雷雨擴大灌8縣市　國家警報狂響　　

周曉涵「最近把高鐵當捷運在坐」！0偽裝現身台南 粉絲激動：馬上過去

高雄上半年1路段買氣爆增成黑馬　平均2天賣1戶

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

社會熱門新聞

車停國道路肩想換駕駛！男一下車就被撞飛　送醫不治

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

繳千萬元棺材本全泡湯！2期未繳退會　爺嬤高喊：還錢來

高雄電信大樓老司機選妃！爆乳短裙妹排排站

夫颱風夜軍中執勤　軍官妻在家偷吃同袍

「天道盟公主」又涉案　台中翁被囚禁凌虐致死

無照少逆向撞車　翻一圈嚇壞路人

新竹多名男童遭性侵　狼師遭羈押禁見

棄竹科高薪當幼師　師涉性侵男童

台南中西區今晨火警！　1女緊急送醫

即／參加潛水訓練！消防員突失去意識　命危搶救中

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

超速71km挨罰1.6萬　他1理由提告慘敗

澎湖船長失足落海！失聯5小時遺體找到了

更多熱門

相關新聞

泰船員落海「漂浮4天」奇蹟存活！

泰船員落海「漂浮4天」奇蹟存活！

泰國一名漁船船員日前在沙敦府外海失足落水，然而他在大海上漂流了4天後，竟然奇蹟存活，最終被海浪沖到一座離島，隨後獲救。他事後指出，自己在海上漂流多日，直到第3天已經心灰意冷，擔憂自己可能就此喪命，沒想到此時海上卻突然漂來一罐甘蔗汁，他隨即喝下，也成為他生還的關鍵。

沈慶京全身抽搐送醫　威京：已安排律見

沈慶京全身抽搐送醫　威京：已安排律見

輸液斷貨！澎湖貓阿姨淚崩求救

輸液斷貨！澎湖貓阿姨淚崩求救

東引飛彈營「中士打上士」　賠13萬換緩刑

東引飛彈營「中士打上士」　賠13萬換緩刑

台南文山國小勞軍同樂向海巡保衛辛勞致敬

台南文山國小勞軍同樂向海巡保衛辛勞致敬

關鍵字：

海巡救援東引緊急醫療就醫

讀者迴響

熱門新聞

車停國道路肩想換駕駛！男一下車就被撞飛　送醫不治

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

瑤瑤看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」

可能有雙颱！　今雨擴全台

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」

繳千萬元棺材本全泡湯！2期未繳退會　爺嬤高喊：還錢來

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

煙火直射2000人觀眾席！驚悚現場影片曝光

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務員公開正確位置：感謝到爆

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯曬家族照遭酸

iPhone展示機「電池健康度驚呆他」　一票果粉崩潰

更多

最夯影音

更多

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面