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血糖低撐不住！女開車停路邊「四肢無力+腹瀉」　警開道護送就醫

▲女子將車停靠路旁並向員警說明低血糖症狀發作，請求協助。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲女子將車停靠路旁並向員警說明低血糖症狀發作，請求協助。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安分局太昌派出所員警日前上午執行巡邏勤務時，發現一名女子突然停靠路旁，員警上前關切，女子表示，有低血糖病史，因突感四肢無力才緊急停靠路旁，員警立即協助開道護送至醫院就醫。

當日，員警巡邏經過花蓮市建國路二段時，發現一輛自小客車驟然靠邊停下，行跡異常，警方立即上前關心，車內駕駛為64歲徐姓女子，她向警方表示自己有低血糖病史，駕車途中突感到四肢無力，並伴隨腹瀉及腹部不適。徐女提到，她在後照鏡看到警方巡邏車後，才決定靠邊停車向警方求助。

▲女子將車停靠路旁並向員警說明低血糖症狀發作，請求協助。（圖／吉安警分局提供，下同）

了解情況後，員警迅速決定協助開道，立即開啟警示燈與警鳴器，提醒前方車輛讓行。全程以最快的速度將徐女安全送達慈濟醫院急診室，將原本約8分鐘的路程縮短為3分鐘，讓徐女能以最快的速度接受醫療救治。在經過治療後徐女身體已無大礙，徐女對於警方熱心的協助不勝感激。

分局長林俊廷呼籲，民眾若遇緊急救護狀況應第一時間撥打119叫救護車，除了能在路上即時獲得適當的救護措施，也能把握黃金救援時間。用路人，如果在開車時聽到消防車、救護車或警車的鳴笛聲，即使本身享有優先通行的路權，也應立即禮讓，一同為急難救護盡一份心力。
 

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