西藏6.8地震「大量房屋倒塌」　已有人身亡「居民受困搶救中」

記者蔡紹堅／綜合報導

西藏日喀則市定日縣7日上午9時05分發生規模6.8地震，震源深度10公里。根據《新華社》及《央視新聞》報導，震央附近有不少房屋倒塌，已有人員遇難身亡，並有人員受困中，涉及定日縣長所鄉、曲洛鄉、措果鄉。

據「中國地震台網」測定：1月7日9時05分在西藏日喀則市定日縣（北緯28.50度，東經87.45度）發生6.8地震，震源深度10公里。

根據《央視新聞》報導，截至目前，共接報7起相關警情，分別集中在日喀則市定日縣長所鄉通來村、嘎旦村，扎果鄉曲洛村，拉孜鄉錫欽鄉房屋大部分倒塌，有人員被困。

《新華社》報導更指出，定日縣縣城及周邊震感十分明顯，震中附近有不少房屋倒塌。西藏自治區地震局表示，已有人員遇難，涉及定日縣長所鄉、曲洛鄉、措果鄉等三個鄉。

另外，從一名位於日喀則市拉孜縣網友上傳的影片中可以看到，他從酒店內慌忙逃出，酒店的牆壁出現了大片龜裂，許多小石塊脫落在地上。

街頭景象則更加驚人，整條街全是碎石，有些碎石的體積較大；同時，還能看見大批民眾在外面避難，暫時不敢返回屋內。

「中國地震台網」報告顯示，震中5公里範圍內平均海拔約4259公尺，20公里內的鄉鎮有措果鄉、曲洛鄉。震中距定結縣34公里、距定日縣城36公里、距拉孜縣67公里、距薩迦縣71公里、距昂仁縣92公里，距日喀則市區164公里，距拉薩市379公里。

據美國地質研究局（USGS）消息則顯示，地震規模為7.1，震央在尼泊爾羅布崎峰（Lobuche）北邊約93公里，震源深度10公里。