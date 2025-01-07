美國麥當勞也跟上！　宣布取消「多元平等包容」計畫

▲麥當勞成為最新一間取消「多元、平等、包容」倡議的美國企業。（示意圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

麥當勞6日宣布取消「高階領導層多元化」的具體目標，也打算終止另一項計畫，也就是鼓勵供應商發展多元化培訓、增加少數族裔員工人數的倡議，成為取消「多元、平等、包容」（DEI）計畫的最新一間美國企業。

在員工提出一系列性騷擾指控、被非裔加盟商提出歧視訴訟之後，麥當勞於2021年推出一系列DEI倡議。時隔4年，該公司卻於6日表示，「法律環境的變化」讓他們不得不認真審視自家政策，並在斟酌數月之後，於今年初正式宣布取消多元化目標。

此外，美國麥當勞也宣布暫停「外部調查」。此前，家居裝修零售公司勞氏（Lowe’s）、福特汽車（Ford Motor Co.）都停止參加美國最大LGBT民事權力倡議組織「人權戰線」（Human Rights Campaign）的年度調查，這項調查旨在衡量職場對於多元性別職員的包容度。

麥當勞領導層在一封內部信中寫道，該公司已經達成2021年宣布的其中一項目標，也就是所有階層員工都實現性別薪資平等。此外，也提前3年達成目標，將供應商總支出的25%用於多元化企業。

信中還表示，麥當勞仍致力於包容性，並且相信多元化員工是具有競爭力的優勢。該企業美國領導層30%成員來自少數族裔，與2021年的29%相比有所提高。不過，麥當勞先前承諾，這個數字要在今年底達到35%。

美聯社指出，麥當勞做出這項決策的背景，可能包括保守派對於DEI計畫的強烈反彈，最高法院2023年裁定禁止在大學招生中採取平權行動，而零售大賣場「沃爾瑪」（Walmart）、農業機械製造商「強鹿」（John Deere）、機車製造商「哈雷戴維森」（Harley-Davidson）等美國企業，也於去年紛紛取消DEI計畫。

此外，政治環境的改變，似乎也發揮作用。總統當選人川普直言不諱反對DEI倡議，副總統當選人范斯（JD Vance）去年夏天也在參議院引入一項法案，試圖結束聯邦政府的此類計畫。