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台灣對美採購「海馬斯火箭系統」去年抵台　今本尊終於曝光

▲▼立法院外交及國防委員會6日在召委王定宇率領下，前往陸軍砲兵部隊考察，曝光台灣對美採購的11套海馬斯多管火箭系統。（圖／王定宇臉書）

▲立法院外交及國防委員會6日在召委王定宇率領下，前往陸軍砲兵部隊考察，曝光台灣對美採購的11套海馬斯多管火箭系統。（圖／王定宇臉書）

記者陶本和／台北報導

台灣向美國採購29套M142「海馬斯」多管火箭系統，首批的11套在2024年抵台。立法院外交及國防委員會6日在召委王定宇率領下，前往陸軍砲兵部隊考察，軍方也透過王定宇的臉書，終於曝光這款台灣的新裝備。

台灣對美軍購案，本來是向美方訂購11套的海馬斯多管火箭系統，不過後來因不增購40門M109A6（Paladin）帕拉丁自走砲，改增購18套海馬斯；換言之，我國購買海馬斯總數達29套，而第一批則在2024年10月順利運抵台灣，並且由陸軍58砲指部實施接裝訓練。

不過，儘管種子教官、裝備都已經陸續返台，但外界始終沒有看到台灣的「海馬斯」廬山真面目。對此，立法院外交及國防委員會6日上午在王定宇率領下，前往駐地考察，也向接裝的官士兵表達慰勞與致敬之意，陸軍則是由參謀長陳建義中將陪同。

陸軍58砲指部目前建置裝備為國造雷霆2000多管火箭，在海馬斯接裝訓練前後，該單位也將針對人力進行相關調節與規劃。至於相關部署上，首批11套會優先安排在台灣西部地區，後續會在北、中、南與澎湖等作戰區，各增設多管火箭飛彈連。

值得注意的是，2024年10月23日起美國、日本等國，在沖繩等地進行正版的「利劍25」軍演，該演習行之多年，但這次的參演人數本來估計4萬5000人，後來實際參演規模達到5萬人，比環太平洋軍演的2萬5000人還要更多，演練科目主要驗證美日投射兵力至第一島鏈的相關部署；此外，也是首次在與那國島驗證魚鷹直升機，以及海馬斯多管火箭（HIMARS）進駐石垣島，等同在台灣附近建立兩大橋頭堡。

▼立法院外交及國防委員會6日在召委王定宇率領下，前往陸軍砲兵部隊考察，曝光台灣對美採購的11套海馬斯多管火箭系統。（圖／王定宇臉書）

▲▼立法院外交及國防委員會6日在召委王定宇率領下，前往陸軍砲兵部隊考察，曝光台灣對美採購的11套海馬斯多管火箭系統。（圖／王定宇臉書）

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