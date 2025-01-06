受刑人逃脫！綠島鄉公所急籲：請鄉民緊閉門窗　20警力登島搜索

記者楊漢聲、吳佩蓁／台東報導

綠島監獄今(6日)下午2時30分許發生受刑人越獄，40歲受刑人王天佑趁著擔任雜役，與獄友及主管前往倉庫領取材料時，將2人反鎖在倉庫內脫逃。綠島鄉公所也在臉書公開王天佑最新畫面，並呼籲鄉親「請鄉民緊閉門窗，夜間避免獨自外出」，台東縣警局也緊急加派20名警力，搭船前往綠島支援。

▲受刑人王天佑脫逃前最後穿著曝光 。（圖／翻攝就是愛綠島臉書社團）



▲綠島監獄受刑人王天佑脫逃 。（圖／記者楊漢聲翻攝）



綠島鄉公所在臉書發出公告，「綠島監獄通報本日下午14時30分有受刑人脫逃，請鄉民協助搜尋，如發現可疑人物請即時通報綠島監獄(089-672005)、綠島分駐所(089-672521)或鄉公所(089-672510)，為維護自身安全，請鄉民緊閉門窗，夜間避免獨自外出。」同時公布王天佑逃脫前最後穿著照片。

綠島鄉長謝賢裕表示，過去綠島監獄曾發生人犯脫逃，但近2、30年已經許久沒有過這種情況，鄉公所擔心人犯逃脫時可能為了食物行竊，危及鄉親安全，因此經綠島監獄同意後，隨即在臉書公布受刑人王天佑的相片，並呼籲民眾緊閉門窗，減少外出，後續鄉公所將與分駐所及綠島監獄保持緊密聯繫。

據了解，警方獲報後已協調台東縣警局加派20名警力，並由海巡單位派艇載送至綠島支援。當地分駐所警力及岸巡單位也已投入緝捕行動，同時加強港口等重點地區的監控，嚴防受刑人逃脫。