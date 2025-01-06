新北中和事故！吊臂車進加油站擦撞公車　母子受傷送醫

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區景平路今天（6日）上午10時許發生一起吊臂車擦撞公車事故，造成公車上2名乘客受傷，送醫治療後並無大礙。當時吊臂車駕駛準備右轉進入加油站，但因轉彎半徑較大，車尾擦撞同向平行經過的公車。警方到場將受傷乘客送醫，並疏導現場車流，將進一步釐清事故原因。

▲孫男駕駛吊臂車進加油站時，未注意擦撞公車造成乘客一對母子受傷送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛吊臂車的31歲孫姓男子，上午駕駛吊臂車準備前往工地施工，途中沿著景新街往景平路方向行駛，行經加油站，孫男右轉準備進入加油，此時車尾與左側直行的公車發生擦撞，造成車上乘客38歲桂姓女子及兒子多處擦、挫傷，送往新店慈濟醫院治療，目前已無大礙。

▲孫男右轉進加油站，未注意擦撞同行公車。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方抵達，經查發現孫男未經申請駕駛吊臂車行駛於一般道路，將依違反《道路交通處罰條例》處以3000元至9000元以下罰鍰，同時經酒測，孫男酒測值為0.07 MG/L，雖然並未超過標準值，但警方仍檢附相關事證交由交通法庭裁定是否涉及酒駕，至於車禍肇事原因仍待進一步釐清。

▲公車遭撞後玻璃碎裂，車上一對母子受傷送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

