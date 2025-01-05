25歲伴遊妹慘了！收7千陪玩吸到喪屍煙彈　恍神遭查緊抱小豬公

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區日前莊敬路旁停放一輛汽車，車上一對男女眼神呆滯，車內散發出毒品濃厚異味，警員上前盤查，搜出含有依托咪酯煙彈（喪屍煙彈）外，另查獲毒品哈密瓜錠及大量K他命，女子連忙解釋，自己從事「伴遊」不知道煙彈含有依托咪酯，警方仍將她帶回偵辦；隔日，警方溯源追查，在北市查獲一處煙彈分裝場。

▲袁男與陳女吸毒恍神呆坐車上，遭警查獲時伴遊的陳女還緊抱著存錢小豬公。（圖／記者陸運陞翻攝）

據悉，上週日（12月29日）晚間，有多項毒品前科的28歲袁姓男子，開車載25歲陳女將車停在中和莊敬路上，巡邏警員發現2人呆坐在車內，上前盤查時，2人眼神呆滯、口齒不清，警員詢問是否吸食電子煙，陳女坦承並拿出電子煙檢查，沒想到立即檢驗出含有依托咪酯，讓陳女大為吃驚。

▲警方在袁男車上搜出大量毒品K他命及哈命瓜錠。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方隨後在袁男隨身背包及車上，搜出毒品哈密瓜錠1包及K他命672公克，陳女連忙否認有共同吸食，並解釋自己從事「伴遊小姐」，陪袁男四處亂晃一天收取7000元為代價，電子煙則透過網路所購得，不知道含有依托咪酯。

隔日（12月30日）中和警方追查8月份毒品案，溯源前往台北市大安區一處公寓內，當場查扣毒品依托咪酯及不明菸油近1公斤、分裝瓶1罐、菸彈8粒、K他命及各式毒品分裝及吸食器等證物，屋主姚男供稱為自己食用，並無對外販售。詢後警方依法將2案姚男、袁男及陳女，依毒品罪移送新北地檢署偵辦。

▲警方前往北市大安區，毒品溯源在姚男家中搜出近公斤依托咪酯。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和分局表示，時逢農曆春節前夕，將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」作為工作三大主軸，絕不容許不法分子滋擾社會秩序，持續掃蕩黑槍、毒品、詐欺、幫派、賭博等犯罪情事，並聚焦打擊組織性的不法集團，刨根溯源，斬斷金流，貫徹打擊暴力犯罪決心，淨化社會治安，讓民眾安心快樂過好年！

▲姚男將租屋處當作毒品分裝場。（圖／記者陸運陞翻攝）