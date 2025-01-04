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快訊／中和民宅火警！1男意識模糊搶救中　女子被水帶絆倒也送醫

▲▼ 新北中和民宅火警。（圖／記者陸運陞攝）

▲新北中和民宅火警。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市中和區南工路一處6層樓高民宅今(4日)下午4時18分驚傳火警！警消獲報到場發現2樓位置竄出火煙，燃燒房間雜物，緊急拉線灌救，下午4時36分順利撲滅火勢，而消防人員從內部救出1名年約40多歲男性，惟意識模糊，送往雙和醫院搶救中，詳細起火原因還有待釐清。

初步了解，2樓燃燒面積約為1平方公尺，房間雜物不明原因起火燃燒，至於起火原因還有待調查，另外救火期間，一名女子路過時被水帶絆倒受傷，同樣送醫治療。

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