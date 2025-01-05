快訊／合歡山下雪了！部分路面積雪「限掛雪鏈通行」

▲台14甲線31K至33K(武嶺至松雪樓)路段，目前已有局部路面結冰及固態降水情形，為5日夜間22時起，實施限加掛雪鏈通行，不排除實施預警性封閉。（圖／翻攝自Facebook／中橫路況交通資訊站）

記者閔文昱／綜合報導

隨著大陸冷氣團南下，合歡山在今（5）日晚間8點50分開始降下雪與冰霰，讓不少遊客驚喜不已。此外，由於入夜低溫與水氣的影響，省道台14甲線武嶺至松雪樓路段已有結冰現象，公路局埔里工務段公告，晚間10點起31K至33K路段限加掛雪鏈通行，以維護行車安全。

松雪樓表示，今日白天氣溫多在0度徘徊，中午達到零度，有短暫下冰霰，但不到5分鐘就停。然而晚間氣溫降低，加上水氣配合，8點50分先是下雨與冰霰，隨後轉為雪夾霰，地面可見白色雪花與冰珠。

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公路局則在晚間派員檢視路況，發現台14甲線武嶺至松雪樓（31K至33K），已有局部路面結冰與雪夾霰情形。考量到夜間視線不佳與用路人安全，因此自晚間10點起武嶺至松雪樓限加掛雪鍊通行。

中央氣象署預估，今天下午起天氣將轉為潮濕，由於下雨機率增加，加上低溫配合，合歡山今近午下冰霰。不過，入夜後降雪，晚上8時50分起雪霰狂飄，部分路面積雪，限掛雪鍊通行。

當地警方也表示，目前合歡山武嶺、松雪樓地區降雪，其中，台14甲線水晶宮30.7K因路面有結冰或積雪狀況，因此公路局已發布，並要求台14甲線武嶺31K至松雪樓33K限加掛雪鍊通行，將實施交通管制，上山務必備妥雪鍊，注意保暖。