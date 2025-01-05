女駕駛撿水瓶撞11汽機車落跑！家門前被攔查　爆胎了還在催油門

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名67歲陳姓女子駕駛自小客車時，因車內水瓶突然滾落腳踏墊上，她伸手去撿時不慎誤踩油門導致車輛加速衝撞路旁機車，倒車時又衝撞自小客，共計波及1輛自小客10輛機車，陳女肇事後逃逸，警方在她住家地下室停車場攔截，全案依法偵辦。

▲陳姓女子駕車時，因撿拾車內水瓶不慎失控連撞多部汽機車。（圖／桃園警分局提供、下同）

陳姓女子昨日11時許駕駛白色WISH，沿著桃園區寶慶路往安慶街方向行駛，因車上水瓶突然滾落腳踏墊上，她伸手去撿時不慎誤踩油門，導致車輛加速衝撞路旁機車，倒車時又衝撞自小客，共1輛自小客10輛機車遭波及，陳女因心慌未作停留，肇事逃逸。

▲▼警方在她肇逃後，從她家地下停車場前攔截到。（圖／桃園警分局提供）

桃園交通中隊員警獲報立即趕抵現場處理並通報攔查該自小客，同安派出所巡佐周登豐及警員吳偉群於陳女住家地下室停車場前攔截該自小客，並發現該車後輪已經爆胎，駕駛仍在狂催油門，員警立即喝令陳女熄火下車，並把她拉下車到路旁休息，經實施酒測陳女並無酒精反應。

據了解，陳女肇事後因驚慌過度導致情緒不穩，未察覺車輛已爆胎，仍強行駕車離開，後續肇事責任由警方釐清中。另駕駛於肇事後駛離已違反道交條例第62條第1項規定，可處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，警方已依法舉發。