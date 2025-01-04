花蓮民眾跨年狂燒漂流木「40堆營火取暖」　超扯畫面曝光

▲▼民眾燃燒漂流木取暖，在花蓮南濱與北濱公園點燃約40處火點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮跨年夜有民衆生在南北濱公園燃燒漂流木取暖，消防局獲報趕到現場，發現南濱與北濱公園共計約40處火點，經了解這些火點是民眾因應寒冷天氣，在海灘上以營火點燃取暖所致，消防人員當場進行勸導並協助民眾熄滅。

由於數月前的山陀兒颱風，南北濱公園的海灘上堆積了大量漂流木，這些木材一旦燃燒，可能不僅會引發周圍民眾的恐慌，還可能造成空氣污染。根據現場消防人員的判斷，這些營火若未及時熄滅，可能會對公共安全及環境造成更大的威脅。大風天氣下，營火甚至有可能蔓延至周圍的草地或其他可燃物，擴大火災風險。

消防局表示，依據《消防法》第14條規定，田野引火燃燒、施放天燈及其他經主管機關公告的易致火災行為，必須經主管機關許可，否則不得為之。這項法律規定旨在保障公共安全，避免因不當用火引發災難。若違反此規定，根據《消防法》第41條，將處以新台幣三千元以下罰鍰。因此，消防局提醒民眾，務必遵守相關法規，並時刻保持火災防範意識，共同維護公共安全。

花蓮縣消防局呼籲，農曆年節期間及各項活動期間，各消防單位將執行嚴格的警戒任務，工作負擔相當繁重。許多居民及遊客會前來海邊參與各類活動，這也使得消防人員的勤務量大幅增加。呼籲民眾避免在海灘上點燃漂流木或其他易燃物，以免引發火災事故，增加消防單位的負擔，並影響到活動的順利進行。