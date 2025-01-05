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快訊／高雄警約砲「揪妹吸毒」被檢舉！住處搜到K他命…免職汰除

▲▼高雄市警察局鳳山分局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市警察局鳳山分局。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名高姓員警在交友軟體上認識年輕女子，竟邀約對方吸毒，且大方秀出自己穿著警察制服的照片，讓女子超傻眼，寫信到市警局督察室，盼警方徹查到底。鳳山分局表示，該名員警經尿檢呈陽性反應，且住處起獲毛重1.49公克愷他命，予以2大過汰除。

一名女子在threads發表不自殺聲明，直呼「高雄警察真的很狂」，透過交友軟體約她，問她要不要「喝咖啡」狀況愛，讓她超傻眼，直言對方是警察怎麼可以明目張膽施用毒品，知法犯法，虧他還是公務人員。

女子也附上聊天對話，內容可見，兩人在去年12月6日透過交友軟體配對成功，該名員警傳訊表示：「嗨美女，妳擅長安慰人嗎？如果是，可以麻煩妳修補我破碎空虛的靈魂嗎？」最後附上雞蛋、咖啡、菸的emoji。

該名員警和女子互加LINE後，員警為取信女子，還傳了穿著警察制服的自拍照，稱警察是他的工作。女子便問，那警察和上述對話有什麼關係？員警則解釋：「其實是想找妳一起吸毒的意思，因為那麼東西用了會很想有人陪。」女子則傻眼回覆：「蛤？你找我吸毒？」隨後寫e-mail到市警局督察室檢舉，盼警方徹查到底。

鳳山分局今晚表示，本分局高姓員警在交友軟體認識一名女子，在交友聊天過程，該女子在公開社群網站對員警有指控涉毒，經徵得員警自願同意搜索及採集尿液，尿液初步檢驗呈陽性反應，並在其住家起獲毛重1.49公克愷他命。

鳳山分局表示，將用最高標準嚴查究辦、勿枉勿縱。另依人事相關規定召開考績會核予一次兩大過，斷然淘汰。據悉，高姓員警於新甲所服務，從警8年。

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