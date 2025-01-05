新北休旅車開上人行道撞鷹架！駕駛送完客拉K　恍神斷片釀禍

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區重新路三段昨天（4日）晚間7時許發生一起事故，一輛休旅車開上人行道，所幸被搭建鷹架擋住，未波及騎樓內行人；警方獲報前往處理，發現一名男性神情恍惚呆坐在車上，喝令男子下車時，發現駕駛座旁放有K他命分裝杓及殘渣袋，男子坦承開車前吸食K他命，警方立即將其帶回警局偵辦。

▲開白牌車的陳男因吸食K他命，開車時出現恍神撞上路旁鷹架停下。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，從事白牌司機的39歲陳姓男子，昨天開車將客人送抵北市後，忍不住在車上吸食K他命解癮，準備開車返回北投住處，途中行經三重重新路三段，不料出現精神渙散、斷片的情況，陳男一時恍神向右偏移，將車直接開上人行道，直到撞上鷹架後才停下。

▲警方在陳男駕駛座旁發現毒品分裝杓、殘渣袋。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方抵達，發現陳男仍神情恍惚、無法正常回答警員問題，起初以為陳男受傷，立即通知119前來檢查，經查陳男並無外傷，隨後警方在駕駛座旁發現毒品K他命分裝杓、殘渣袋，陳男也坦承剛吸食毒品，警方立即對其採集尿液檢驗，詢後依毒品、公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

▲警方依毒品、公共危險罪將陳男移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）