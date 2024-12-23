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屏東廂型車遭撞翻駕駛喪命　揪出22歲BMW男毒駕！裁准羈押禁見

▲屏東市和生路一段車禍，BMW駕駛毒駕遭收押禁見 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市和生路一段車禍，BMW駕駛毒駕遭收押禁見 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

曹姓男子21日駕駛廂型車行經屏東市和生路，遭蔡姓男子駕駛白色BMW轎車撞翻，曹男不幸死亡，經屏東地檢署驗屍追查，確定蔡男吸毒駕車肇禍，訊後依過失致死等罪嫌向法院聲押禁見獲准，持續追查。

▲屏東市和生路一段車禍，BMW駕駛毒駕遭收押禁見 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市和生路一段車禍，BMW駕駛毒駕遭收押禁見 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東市和生路一段21日上午發生車禍，一輛白色自小客車追撞廂型車，導致廂型車翻覆且車頭遭壓扁毀損，曹姓駕駛送醫不治，檢方立即指派檢察官黃筱真指揮偵辦本案，並同時請犯罪被害人保護協會屏東分會派員慰問死者家屬。

經查，22歲蔡姓嫌犯於21日上午7時49分，駕駛白色BMW沿屏東縣屏東市和生路由西往東方向行駛在外側車道，行經和生路1段571號前時，自右方機車道切換車道之際，追撞在同車道前方，由曹姓被害人所駕駛之廂型車，該廂型車翻覆至左側車道，致車頭嚴重毀損，造成曹姓駕駛死亡。

檢察官除先指揮屏東警分局派員進行現場勘察、調閱監視器及行車紀錄外，並就肇事車輛進行採證，更命警拘提蔡姓嫌犯到案，22日下午率同法醫進行相驗，初步判定曹姓被害人因創傷性血胸及全身多處骨折死亡。

蔡姓駕駛於肇事後逃離現場，自行騎車返回現場，經其同意採集尿液，初步檢驗發現有二級毒品甲基安非他命陽性反應，檢察官偵訊後，認蔡嫌涉嫌刑法第185條之3第2項之施用毒品後不能安全駕駛致人於死、同法第185條之4第1項之駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸等罪嫌，犯罪嫌疑重大並有湮滅證據及逃亡之事實，向屏東地方法院聲請羈押，經法院於昨日晚間裁准羈押並禁止接見通信。

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