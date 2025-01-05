「班班喝鮮奶」北市續辦！　最晚4月憑學生證到超商領取

▲北市續推「班班喝鮮奶」，預計最晚4月可憑學生證到超商等通路領取。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

行政院突然宣布「班班喝鮮奶」政策全面停辦，引發各界譁然，多縣市表態將自行續推。台北市教育局近期密集與通路、系統業者洽談，確定下學期繼續推動，初步規劃出爐，將以「鮮乳券」形式，讓學生以數位學生證至超商通路領取，每學期至少供應18次，並與新北合作，學生可跨區領取，預估最晚4月上路。

「班班喝鮮奶」從去年9月底上路以來，引發校園行政爆量、保久乳大缺貨、冷鏈配送問題等爭議，行政院以各縣市意見分歧，於去年12月19日突宣布停辦。目前包括雙北、嘉義、雲林、台南等縣市均表態續推，將向中央爭取經費。但農業部表示，將回歸本業協助酪農產業，未來將協助小農品牌建立、打進市場通路，以及養牛產業升級，包括生產端設備改善、加強國產鮮乳標示等。

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台北市教育局局長湯志民日前指出，考量校園行政減量、學生飲用便利性等，北市將改用鮮乳券形式供應，學生可憑數位學生證刷卡領取，已多次跟超商通路業者開會討論，業者均樂意配合，至於領取的系統也在整合中，北市將續推學童乳政策，並持續向中央爭取經費。

據北市教育局最新規劃，未來每周至少供應1次學童乳，每學期最多供應18至20次，由學生自行到超商通路領取，包括四大超商、家樂福、全聯、美聯社等通路，同時考量學生跨區就讀，將與新北市合作，學生可跨區領取，預計最慢4月開放學生領取，並補足本學期次數。

北市教育局體衛科長吳青娟表示，下學期確定續推學童乳政策，蔣市長已指示儘速協調通路、系統業者，儘速擬訂執行計畫，據目前規劃進度，下學期可順利銜接。

吳青娟指出，未來提供的乳品品項，會以通路現有產品為主，包括冷藏鮮奶、保久乳、豆漿等，規格比農業部之前招標的195毫升還多，目前洽談價格每瓶約25元至30元，多家通路業者都很樂意配合，以做公益角度提供價格優惠。此外，雖然下學期可能延至4月才供應，但會補足整學期次數，絕對會喝足18至20次。