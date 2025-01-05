台北女勾保險同事尪「出遊上床」　被抓包竟控他下跪情勒

▲小品和小明搞婚外情。（示意圖與本文無關／ETtoday資料照）



記者張靖榕／台北報導

台北市人妻小華（化名，下同）控訴，同為保險公司同事的小品（化名），在她與丈夫阿明（化名）婚姻存續期間，與阿明發展不倫關係，多次開房過夜及親密互動。小華發現丈夫手機內有大量和小品的親密照，氣得告上法院，要求100萬元精神撫慰金。台北地方法院近日判決，小品須賠償小華40萬元。全案可上訴。

小華表示，她與丈夫阿明於2019年結婚，婚後生活和睦，直到2021年小品加入同一家保險公司，三人成為同事。自2021年底至2023年3月，小品多次與阿明以出差、聚會等名義外出，甚至趁小華2022年12月手術療養期間，與阿明一同到台南旅遊。

2023年5月，小華因丈夫頻繁使用手機起疑，翻查後發現多張丈夫與小品的親密合照及接吻照片，才發現兩人背著她亂搞。小華憤而提告，認為兩人的行徑對她的配偶權造成重大侵害，導致嚴重精神痛苦，因而提出100萬元的精神撫慰金訴求。

小品全盤否認與阿明的不倫關係，聲稱兩人從未在外過夜或發生性關係，並反指是阿明利用職場關係對她展開猛烈追求，包括送卡片表白及以哭泣下跪進行情緒勒索。小品主張自己才是受害者，認為小華提告純屬報復行為，並質疑其法律提告的正當性。

此外，小品指出，小華早在2022年2月即已知曖昧情事，卻拖延至2024年才提起訴訟，認為此舉意在將阿明的責任完全轉嫁給她。

法院經審理認定，小品與阿明確實有逾越正常同事關係的行為，對小華的配偶權造成侵害。雖然小華請求賠償100萬元，法院考量小品的經濟能力及過失程度，最終判決小品賠償40萬元精神撫慰金。判決結果仍可上訴。