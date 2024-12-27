Google搜教召！他細看驚覺「被釣魚了」　網喊：都市傳說成真

▲一名網友在PTT上發文，表示他近日用Google網站搜尋「教召」兩個字，結果跳出教召報名系統，讓他驚呼「完蛋了」。（示意圖／報系資料照）

文／CTWANT

114年度教召相關資訊已在本月初開放查詢，不少人紛紛上網確認自己是否有被抽中，網路上還流傳一個都市傳說，只要查了就中獎。對此，就有一名網友在網路上發文，表示自己搜尋了「教召」兩個字，結果跳出來的第一個網站竟然就直接註明「教召報名系統」，讓他驚呼完蛋了，貼文一出立刻引起網友熱議。

一名網友在PTT上發文，表示他近日用Google網站搜尋「教召」兩個字，跳出來的第一個網站gov的網域。結果原PO仔細一看，才發現那個網站上寫著「教召報名系統召集資訊查詢 - 後備指揮部」。

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而這情況讓原PO驚呼「完蛋了，昨天沒看清楚，以為查無資料穩了，結果原來已經改成報名系統。」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「Google學會了」、「都市傳說變成真的啦！」、「恭喜你報名已完成」、「你以為你是在查詢，其實你是在報名」、「不是說過叫你不要查～有沒有在聽」、「早就有人說了，你怎麼不相信」。

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