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基隆青年事務委員會完成首屆使命　助力市政創新與青年參與

▲基隆青年事務委員會完成首屆使命。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆青年事務委員會完成首屆使命。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府3日於陽明海洋文化藝術館4樓的樂肆Le Square召開第一屆青年事務委員會第7次大會，同時也是本屆最後一次大會，象徵著市府與青年們攜手努力推動市政的重要里程碑，也為青年參與公共事務打下了堅實的基礎，更展現市府對青年的高度重視與承諾，讓青年反映各種市政的問題，並透過與各局處間的交流討論，接軌政府的政策運作。

本屆青年委員提案總計25案，其中21案已辦理完成，包含邀請委員參與道安會報，並由市府推動提升行人通行安全及規範騎樓停車與整平、推動社福單位製作青年心理健康系列節目、恢復受理民眾例假日結婚登記、推廣電競帆船相關研習及培訓活動等等；另有4案則是納入政策持續推動中，包含公共汽車裝設GPS進行ESG減碳評估、兒童青少年共享空間盤點及建置等等。

▲基隆青年事務委員會完成首屆使命。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市產發處長林鼎超與青年事務委員進行交流對談。

基隆市產發處長林鼎超表示，基隆青年事務委員會自2023年3月29日成立至今將近2年，期間搭建了青年發聲及發展的平臺，透過這個平臺與青年共同討論對市政的各種建議及期望，並推動了具創新性的政策上線。本屆青年事務委員會將會繼續發揮引領作用，下一屆的委員更將持續推動及承接本屆的成果，將基隆打造為更加宜人的城市，讓每一位市民都能感受到基隆環境、空間及文化的進步。

市府產發處青年事務科李惠淇科長補充，第二屆青年事務委員預計於1月中旬開始招募，期待能持續借重第一屆委員的專業，並以學長姐的身分與第二屆委員進行交接及透過參與各項活動共同指導及交流，期望透過青年委員的創意和巧思為城市發展注入新的想像與活力。

▲基隆青年事務委員會完成首屆使命。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲青年事務委員說明提案內容。

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