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搭機「不再被嬰兒吵」！神人曝日航1功能　網驚：全世界都該跟進

▲▼ 。（圖／機票獵人蓋瑞哥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。））

▲線上選位時，有顯示嬰兒的座位。（圖／機票獵人蓋瑞哥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 網搜小組／劉維榛報導

過去有乘客無奈表示，整趟3.5小時的飛機，聽到一名孩子哭吼尖叫，不論家長怎麼安撫都沒用，儘管許多人抱有同理心，但仍害怕班機上有幼童搭乘。對此，機票獵人「蓋瑞哥」分享，日航網站選位子時，就有標示「嬰兒坐在哪」的服務，引發網友驚呼「每家航空都該跟進啊！」

蓋瑞哥在臉書粉專表示，今年拿免費哩程的航班，他在日航網站選位時，發現有一個貼心功能「有標示嬰兒坐在哪」，而且還不用付款結帳。

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蓋瑞哥也說道，這功能不限於日航自家航班，共掛航班也可以看到嬰兒位置，例如華航共掛日航的航班。對此，他笑稱，「這個功能對喜歡嬰兒的朋友，非常實用，可以選擇坐在被嬰兒包圍的位置；同樣帶嬰兒的爸媽，看到嬰兒圖示，也能選在一起，交換育兒心得」，最後他喊話，每個航空公司都該有這個功能。

底下網友點頭狂讚，「每家航空都該跟進啊～上次被3個環繞包圍，都快覺得買機票來虐待自己」、「好重要的資訊」、「嬰兒很可愛，至少只會哭，遇到歡整路的屁孩才是惡夢」、「這功能太優秀了，佛心公司」、「拜託每個航空公司都應該標示嬰幼兒的座位（直接集中更佳）」、「巨好的功能~每家航空都該跟進啊」、「建議嬰兒旁邊的位置可以特惠價販售」、「去大阪被大概三歲的孩子踢了大概兩百次」。

也有網友直呼，「這功能前提是嬰兒爸媽有提前選位了吧？還是嬰兒位子是固定的呢」、「這個功能不錯，我們家有嬰兒，如果大家都不坐我們旁邊的話，我就可以包排了哈哈哈，壓力也不會那麼大」。蓋瑞哥則解釋，通常帶嬰兒搭機的家長都會先選位子，因為這樣才能掛搖籃。

事實上除了日航，內行人也分享，「酷航有獨立出一個寧靜區，12歲以下不能選這區，我覺得很不錯」、「ANA也有這功能 超愛」、「星宇也有啊」、「樂桃選位也有顯示」。

本文獲機票獵人蓋瑞哥授權提供！

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