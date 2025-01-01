台中煙火射偏「日籍女童眼燙傷」！三立急發聲明：負擔醫療費用

▲台中跨年煙火傳落焰傷人。（圖／記者許權毅攝）

記者閔文昱／綜合報導

台中跨年晚會於中央公園舉行，湧入逾35萬累積人潮，要一睹180秒焰火的風采。不過，煙火施放卻發生落焰情形，不少民眾遭波及，嚇得四處閃躲，其中有一名日本籍的6歲女童的右眼皮因此被燙傷。對此，負責執行活動的三立電視也發表聲明，將會負擔相關醫療費用並對煙火廠商究責求償。

台中市政府昨（12月31日）晚在中央公園舉辦跨年活動，不料炫爛煙火卻砸中1名日本籍6歲女童，造成右眼皮燙傷，所幸送醫後沒有大礙，消防局經初步調查，疑似因施放炮管固定鐵架鬆脫，導致一兩發煙火彈射偏，造成安全距離不足，依違反「爆竹煙火管理條例」開罰執行單位三立電視的外包煙火製造商10萬元罰鍰。

▲1名日本6歲女童慘遭跨年煙火燙傷，台中市消防局開罰廠商10萬元。（圖／台中市政府提供）

三立電視股份有限公司也對此事件發表聲明，表示在事發當下已由工作人員陪同受傷民眾前往就醫，並支付醫療相關費用，該公司將持續保持關懷，並負擔相關醫療費用。同時，三立電視也強調，公司將全力配合消防單位調查，儘速釐清是天候因素還是人為操作疏失導致此次意外，並將向公眾說明，若是煙火廠商的責任，該公司將依法究責求償。

盧秀燕上午受訪時也表示，放了這麼多年煙火都沒出過事，為什麼這次會有小朋友受傷，是因為天候的關係、風向的關係，還是因為廠商的施做技術有問題，市府會調查清楚，如果說廠商有責任，市府也會追究。當然對於這位小朋友，不管是醫藥費或者相關照顧，市府會負全責。

三立電視股份有限公司聲明全文：

一、在事發當下，即由三立工作同仁陪同受傷民眾前往就醫，並支付醫療相關費用，直至確認民眾無大礙後離院返家休養，本公司將持續保持慰問關懷，並負擔相關醫療費用。

二、跨年活動公共安全，本公司責無旁貸。跨年煙火作業前期，本公司均依照相關法規施作，並通過消防單位勘驗合格。惟仍引發意外事件，本公司偕同施作煙火廠商將全力配合相關消防單位調查，儘速釐清為天候因素或人為操作疏失，並向外界說明。另針對下包施作煙火廠商，本公司依法究責求償。

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