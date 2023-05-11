【廣編】統一玲廊滿藝線上藝廊W TAIPEI微醺藝術分享　邀藝術家說故事

▲統一集團玲廊滿藝線上藝廊邀藝術家王國仁分享。

圖、文／統一玲廊滿藝線上藝廊提供

統一集團玲廊滿藝線上藝廊，邀請於五星級飯店W TAIPEI展出「迷霧森林—王國仁個展」的藝術家王國仁分享迷霧森林展。微醺分享會聚集了藝術界的傑出名士共襄盛舉，在場貴賓相當熱絡地與藝術家交流作品背後層層故事。玲廊滿藝邀請在場貴賓品味並聆聽調酒夥伴介紹4款藝展限定的調酒發想，讓貴賓感受視覺與味覺的極致雙重饗宴。

玲廊滿藝攜手藝術家王國仁搭配WET BAR場景，以「迷霧森林」為主題，展出王國仁植覺系列作品，充滿鮮豔視覺、野性活力的藝術風格在WET BAR盛大釋放。W TAIPEI響應王國仁藝術家打響知名度的「植覺」系列，融合酒吧微醺元素，創作迷霧森林為主題的四款飲品，歡迎喜愛藝術與調酒的民眾，享受此次的限定結合。

玲廊滿藝線上藝廊為統一集團全新藝文品牌，以成為藝術品與一般民眾的橋樑的目標前進，希望能「讓藝術走入生活」，讓藝術品也能成為家戶之間的美感饗宴。

迷霧森林—王國仁個展

藝展時間 : 即日起~6/18 14:00～20:00

藝展地點 : W TAIPEI，WET BAR （臺北市信義區忠孝東路五段10號10F,WET BAR）

免費進場

玲廊滿藝線上藝廊-迷霧森林活動頁 https://activity.books.com.tw/crosscat/show/A00000058965同步展出

