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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「15大電動車企」成績單　13家銷量創新高！鴻蒙智行未公佈目標

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸15大電動車（新能源車，下同）企全年銷量昨（1）日釋出「2024成績單」，比亞迪、吉利、理想、零跑、小米等5間車企成功完成銷量目標，其中，比亞迪、零跑和小米提前完成，全年賣車427萬、29萬及13.5萬輛以上，年銷目標達成率為119%、118%、104%，比亞迪更是比2024年銷量目標多賣出67萬輛車。吉利、理想則是壓線通過，分別交付超217萬及超50萬輛車。

▲大陸2024主要電動車企年銷量及目標達成率一覽圖。（圖／記者魏有德製）

▲大陸2024主要電動車企年銷量及目標達成率一覽圖。（圖／記者魏有德製）

《車東西》公眾號消息指，2024年國內主要新能源車企銷量同比大都實現了增長，這也說明2024年新能源汽車市場還是比較火熱的。來到2025年，中國新能源汽車銷量有望進一步拔高。

▲吉利汽車2020年底發布的純電SUV。（圖／CFP）

▲吉利汽車純電SUV。（圖／CFP）

極氪和蔚來汽車2024年銷量接近年銷目標97%左右，深藍、嵐圖、阿維塔分別完成全年銷量目標的87%、86％和74%。長城汽車、小鵬汽車則分別完成全年銷量目標65%及68%，廣汽埃安完成59%。至於「黑馬」鴻蒙智行未公佈年銷量目標，全年累計交付44.5萬輛。

比亞迪作為大陸新能源車的龍頭企業，在「造車潮」的趨勢推動下，2024年銷量首次突破400萬輛，全年交付427萬輛，同比增長超4成，吉利汽車則排行第二，全年銷量為217.66萬輛，同比增長32％，長城汽車年銷量123萬輛，較前一年數據維持穩定。

▲理想汽車最便宜車款L6。（圖／CFP）

▲理想汽車L6。（圖／CFP）

至於產業內新興三寶「蔚小理」的成績單也不錯。其中，理想汽車成為2024年大陸市場唯一達成50萬輛年銷的新興車企，蔚來和小鵬也在2024年12月實現月交付破3萬的里程碑。

▲▼小米,小米汽車,中國,大陸 。（圖／視覺中國CFP）

▲小米汽車。（圖／視覺中國CFP）

至於曾經的新興銷售冠軍「哪吒汽車」已連續3個月未公佈銷量，2024年前9個月累計銷量約8.6萬輛，在CEO張勇「下課」後，創辦人方運舟重出江湖接手，期待重整改組再創高峰。

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，2025年汽車銷量或將在3200萬輛左右，其中，新能源汽車銷量有望達到1650萬輛（含出口），同比增速接近30%。

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