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屏東執行分署與橋檢合作！法拍泰達幣+波場幣　特別提醒一件事

▲屏東分署與橋頭地檢首次合作法拍泰達幣、波場幣 。（圖／屏東執行分署提供）

▲屏東分署與橋頭地檢首次合作法拍泰達幣、波場幣 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為配合法務部強化打擊詐欺犯罪之政策，徹底剝奪犯罪所得、斷絕詐騙犯罪誘因，法務部行政執行署屏東分署首度與橋頭地方檢察署合作，舉辦113年度第二波「五打七安」法拍，於12月23日上午10時30分，在屏東分署拍賣室(屏東縣屏東市建豐路180巷28號)舉行虛擬貨幣拍賣，標的為「泰達幣」（USDT）及「波場幣」（TRX）。歡迎想嘗試虛擬貨幣交易的民眾或深耕幣圈者於當天到場體驗一次兼具投資價值與社會意義的法拍活動。

這次拍賣的泰達幣，是虛擬貨幣市場目前規模最大的「穩定幣」之一，因其每顆價值穩定與1美元對應之特性，廣受幣圈朋友歡迎；波場幣(TRX)則是近幾年產生的新加密貨幣，是由波場網路(TRON)發行的原生加密貨幣。

屏東分署這次變價的泰達(USDT)幣分2標進行拍賣，分別為3249顆及545.76624 顆，波場幣則為1標，計1293.148顆，入手門檻不高，法拍變價所得價金將全數交給橋頭地檢保管。

屏東分署提醒，這次虛擬貨幣拍賣應買人需簽署承諾書，且必須於拍賣前事先備妥虛擬貨幣交易帳戶或冷錢包，並可以正確接收這次拍賣的虛擬貨幣再來參與應買，以免白跑一趟。

屏東執行分署表示，對抗詐騙，需要大家攜手打擊犯罪，為正義加值，共建更安全的社會。關於這次法拍虛擬貨幣之應買條件與詳情，請上屏東分署官網或FB、IG，參閱屏東分署拍賣公告，或來電詢問（電話：08-736-6626#5209，和股）。

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